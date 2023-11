Vivez une expérience visuelle inégalée avec la réduction de 6%

Transformez votre espace de vie en un centre de divertissement sensationnel avec une offre exclusive sur le Téléviseur Intelligent TCL 32SF540. Bénéficiez d’une réduction de 6%, faisant passer le prix de 179,99 euros à seulement 169 euros, TVA incluse !

Promo -15% TCL 32SF540 - Téléviseur Intelligent 32 Pouces FHD - HDR & HLG-Dolby Audio-DTS Virtual X/DTS-HD-Metal Bezel-Less-Dual-Band WiFi 5-avec système Fire OS Découvrez chaque détail avec l...

Technologie audio avancée : Dolby Audio et DTS Virtual X/DTS-HD

Ce téléviseur de 32 pouces est bien plus qu’un simple écran. Doté de la technologie FHD, HDR & HLG, Dolby Audio, et DTS Virtual X/DTS-HD, il offre une qualité d’image et un son exceptionnels. L’écran Metal Bezel-Less offre une immersion totale, tandis que le Dual-Band WiFi 5 assure une connectivité rapide et fluide.

Modalité de paiement

Pour rendre cette offre encore plus accessible, profitez de la possibilité de payer en 4 fois, avec des mensualités aussi basses que 43,22 euros, et ce, avec seulement 2,3% de frais supplémentaires.

N’attendez plus pour vivre une expérience cinématographique dans le confort de votre foyer. Offrez-vous le téléviseur intelligent TCL 32SF540 à un prix exceptionnel. Redéfinissez votre façon de regarder la télévision dès aujourd’hui !

Optez pour un téléviseur intelligent

L’acquisition d’un téléviseur intelligent présente plusieurs avantages. Tout d’abord, la connectivité intégrée permet un accès facile aux services de streaming, offrant ainsi une variété de contenus à la demande.

De plus, la possibilité de naviguer sur Internet directement depuis votre téléviseur étend vos options de divertissement. Les fonctionnalités de recherche vocale et de contrôle intelligent simplifient l’expérience utilisateur. La compatibilité avec divers périphériques ainsi que la possibilité de personnaliser vos préférences offrent une flexibilité accrue.

Enfin, les mises à jour logicielles régulières garantissent que votre téléviseur reste à jour avec les dernières innovations technologiques.