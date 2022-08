Tekken 8, teasé à l’EVO 2022

L’EVO 2022 a été l’édition de toutes les surprises notamment avec un teaser sur Tekken 8 qui pourrait bien se profiler à l’horizon.

Bandai Namco a récemment diffusé ce qui pourrait bien être Tekken 8 sous la forme d’une bande annonce. Cette diffusion a clôturé la grande finale de Tekken 7 à l’EVO 2022.

Signification de la bande-annonce Tekken 8 diffusée lors de l’EVO 2022

La bande-annonce commence par une photo de Kauya transportant Heihachi au bord d’une falaise. On voit ensuite un gros plan de Mishina. Les mots « préparez-vous » apparaissent alors brièvement sur le côté. Bandai Namco pourrait donc bientôt annoncer officiellement Tekken 8.

On a toutefois encore aucune information sur cet éventuel teasing de Tekken 8. Sera-t-elle une nouvelle entrée dans la franchise Tekken existante ? Ou représenterait-elle une nouveauté ?

Les avis diffèrent d’un groupe de joueurs à l’autre. Il est fort possible que cette bande-annonce indique tout simplement un redémarrage de Tekken. Elle peut aussi indiquer un éventuel remake en développement chez Bandai Namco. L’éditeur n’a toutefois fait aucun commentaire, au grand plaisir et à la frustration des fans de ce jeu de combat.

Tekken 7, le dernier jeu sorti de la série

Tekken 7 est le jeu le plus récent de la série. Il est sorti en arcade le 18 mars 2015. Ce jeu est sorti dans le monde entier sur PSA, Xbox One et PC le 2 juin 2017. Il s’est vendu à plus de 9 millions d’exemplaires et a battu le record détenu précédemment par Tekken 3.

Tekken 7 est un pilier des tournois et festivals de jeux de combat comme EVO depuis maintenant plusieurs années. Les joueurs professionnels et occasionnels attendaient tous avec impatience une suite : Tekken 8. Tout le monde est impatient de voir où Bandai Namco pourrait emmener la franchise pour cette éventuelle suite.