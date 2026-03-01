TAG Heuer Connected Calibre E5 : la montre connectée de luxe ultime pour les fans de F1 ?

Le chronométreur officiel de la F1 dévoile la TAG Heuer Connected Calibre E5. Cette montre connectée hybride transformera chaque Grand Prix en expérience inoubliable. Avec cadran adaptatif et notifications radio, ne manquez plus une seconde de l’action.

La saison 2026 de Formule 1 s’élance le 6 mars. La maison horlogère suisse compte bien accompagner les fans dans cette nouvelle ère. Elle est en fait chronométreur officiel de la discipline depuis des décennies. Cette fois, elle veut capturer l’essence-même des courses automobiles avec la TAG Heuer Connected Calibre E5… Mais comment ?

L’innovation réside dans son cadran intelligent de 45 mm. L’esthétique racing saute immédiatement aux yeux avec son contour de circuit tracé au centre. Par contre, la magie opère surtout dans l’adaptabilité. Pour chacun des 24 Grands Prix de la saison, le design va donc évoluer. L’objectif sera d’afficher la silhouette spécifique du tracé, le nom de la course et le drapeau national.

D’autre part, l’heure s’affiche numériquement sur la Connected Calibre E5 de Tag Heuer. Un point mobile parcourt en outre le circuit pour matérialiser l’écoulement des secondes. Une vraie poésie mécanique qui transforme la lecture de l’heure en expérience dynamique.

Des fonctions connectées pour les fans absolus

Le verre tactile dévoile par ailleurs des fonctionnalités bien plus intéressantes. Je citerais en particulier la compatibilité avec l’application officielle Formula 1. Cette option donne un accès direct aux calendriers, résultats, classements pilotes et constructeurs. Mais aussi, aux actualités de la saison.

D’autres fonctions s’y ajoutent, et c’est là que les passionnés frissonneront. En fait, la Tag Heuer Connected Calibre E5 émet des sons personnalisés. Ajoutez à cela des notifications qui imitent les communications radio des stands. Chaque alerte sur votre poignet vous plonge donc instantanément dans l’atmosphère électrique d’un arrêt au stand.

Qu’en est-il du quotidien hors Grand Prix ?

TAG Heuer n’a pas oublié les aspects pratiques de sa nouvelle montre intelligente. Le système d’exploitation propriétaire débloque effectivement navigation et fonctionnalités bien-être. Cela inclut le suivi d’activité, le sommeil, la fréquence cardiaque et la récupération. Un capteur PPG intégré au fond de boîtier assure d’ailleurs une surveillance santé continue.

L’ensemble repose sur une boîte en titane DLC noir de 45 mm. Elle est flanquée de poussoirs noirs et rouges encadrant la couronne. Aussi, elle est disponible avec deux options de bracelet : cuir noir et caoutchouc surpiqûres rouges, ou version textile. En ce qui concerne l’autonomie, le site officiel de TAG Heuer annonce différents chiffres pour les modèles 45 mm et 40 mm. Le premier va jusqu’à 72 h en basse consommation, tandis que le second atteint 48 h.

Quand et où obtenir la TAG Heuer Connected Calibre E5 ?

Cette montre connectée sera disponible dès début mars dans les boutiques TAG Heuer. Je n’ai pas encore eu vent du prix. Cela dit, compte tenu du positionnement premium de la marque et des fonctionnalités, attendez-vous à un investissement conséquent. Vous êtes un fan de F1 qui refuse de manquer une seconde de l’action ? La Connected Calibre E5 de TAG Heuer représente probablement l’accessoire ultime de la saison 2026.

