Surface Laptop vs Macbook Air : qui remportera le duel ?

Envie de comparer la Surface Laptop vs Macbook Air ? Voici quelques points que vous devrez certainement savoir pour faire un choix parfaitement éclairé !

Que ce soit au niveau de la taille, du design ou encore des performances, on se demande s'il n'est pas judicieux d'opter pour un Laptop qu'un Macbook Air ! Si vous n'arrivez pas à vous décider, voici quelques points que vous devrez savoir sur la surface Laptop vs Macbook Air. L'objectif de cet article c'est de vous éclairer sur les différentes spécificités de chaque terminal afin que vous puissiez faire le bon choix.

Surface Laptop vs Macbook Air : qui le remporte niveau résolution ?

Dans la bataille Surface Laptop vs Macbook Air, il faut comprendre que le premier offre une résolution de résolution de 2496 x 1664 pour 15 pouces. Par contre, le MacBook Air 15 pouces a une résolution de 2880 x 1864.

Cependant, il faut comprendre que le Surface Laptop dispose d'un écran tactile, une caractéristique qu'aucun Mac ne possède. Qui plus est, il possède un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, une spécificité que seuls les MacBook Pros possèdent.

Le design, un critère à tenir en compte pour faire le bon choix

Qui dit Laptop et Mac dit design ultra fin et ultra léger. Du coup, si vous vous demandez lequel est le plus léger pour le Surface Laptop vs MacBook Air, sachez que cet ordinateur portable est beaucoup plus lourd et plus épais que le Mac d'Apple.

Bien que le Surface Laptop soit le PC le plus léger et le plus fin jamais produit par Microsoft, le MacBook Air le bat de pleines coutures ! Du coup, si vous êtes à la recherche d'un PC qui n'encombre pas votre bureau ou votre sac pendant vos déplacements, le MacBook Air saura répondre à cette envie !

Performances et autonomie de la batterie, des critères de taille à ne pas manquer

Le Surface Laptop et le MacBook Air ont des capacités de batterie similaires. Microsoft évalue le Surface Laptop à une capacité nominale de 54Wh pour le 13,8 pouces ou de 66Wh pour le 15 pouces. Cela équivaut à 20 ou 22 heures de vidéo et à 13 ou 15 heures de navigation sur le web. Côté performance, le Surface Laptop 3 s'est avéré plus rapide que le MacBook Air lors d'un test de conversion vidéo 4K.

Il faut noter toutefois que le MacBook Air M2 présente des performances brutes et des performances par watt (PPW) révolutionnaires sur le marché des ordinateurs portables. Par contre, niveau gaming, productivité ou encore connectivité, le surface Laptop 5 en sort vainqueur !

Question connectivité et compatibilité avec d'autres périphériques

Le MacBook Air ne dispose que de deux ports USB-C prenant en charge Thunderbolt 3 pour des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gbps. Le Surface Laptop 3, quant à lui, dispose d'un port USB-A, d'un port USB-C et d'un port Surface Connect pour la charge et l'ancrage.

L'absence de Thunderbolt 3 rend l'ordinateur portable de Microsoft moins flexible en termes de prise en charge d'écrans externes et de boîtiers GPU, mais vous n'aurez pas besoin d'autant de dongles.

Surface Laptop vs Macbook Air : qu'en est- il du prix ?

En termes de prix, le Surface Laptop 3 coûte en moyenne 999 $. Par contre, avec le MacBook Air, il faut compter 1 299 $ pour le nouveau modèle MacBook Pro. Si vous souhaitez toutefois bénéficier des dernières mises à niveau, le Surface Laptop 5 reste la meilleure option pour pas chère.

Dans la bataille Surface Laptop vs MacBook Air, il faut comprendre que chacun présente des points forts et des points faibles. Du coup, pour faire le bon choix, prenez le temps de considérer vos besoins et de vos préférences.

Si vous appréciez un écran tactile, un taux de rafraîchissement plus élevé et un prix de départ plus bas, le Surface Laptop pourrait être le meilleur choix. En revanche, si vous préférez une résolution d'écran plus élevée, un design plus fin et plus léger, et la prise en charge de Thunderbolt 3, le MacBook Air pourrait être la meilleure option.

