[BON PLAN] – Le prix du support de plafond motorisé MyWall HL40MWL est à -20%

Transformez votre espace de divertissement

Profitez d’un confort visuel optimal avec l’inclinaison ajustable de MyWall. Ce support permet de créer l’atmosphère idéale pour chaque expérience cinématographique. Assurément, vous aurez le contrôle total sur la position de votre écran. Cela offre également une expérience immersive pour le confort de votre maison

Tout savoir sur le support de plafond MyWall HL40MWL

Innovation dans le confort

Le support de plafond motorisé MyWall HL40MWL améliore votre expérience de divertissement à domicile. Conçu pour les écrans plats de 23″ à 55″, ce support offre une inclinaison réglable de 0° à 75°. Cette inclinaison garantit un angle de vision optimal. L’utilisation de matériaux de qualité, notamment de l’acier inoxydable, assure une durabilité exceptionnelle, tandis que sa couleur blanche élégante ajoute une touche de modernité à votre espace.

Contrôle à distance et installation polyvalente

La véritable révolution réside dans la télécommande sans fil qui accompagne ce support. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez ouvrir et déplier votre écran à distance, même à travers les murs. Imaginez la commodité de redéfinir la disposition de votre espace de vie sans quitter votre canapé. Avec une charge maximale de 30 kg, ce support est compatible avec une gamme étendue d’écrans.



La polyvalence du HL40MWL se manifeste dans sa conception astucieuse qui permet un montage dans divers emplacements. Que ce soit sur des plafonds inclinés, sous un placard de cuisine ou discrètement caché dans une étagère, ce support s’adapte à vos besoins. Son installation facile, accompagnée d’un manuel intuitif et d’accessoires de montage, rend le processus accessible à tous.