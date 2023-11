Revivez vos aventures avec Survols Strava

Strava, l’application de prédilection pour les adeptes de l’effort physique, a dévoilé aujourd’hui l’ajout d’un nouvel outil à son arsenal : les Survols. Une proposition innovante de cartographie en 3D qui retrace les exploits sportifs des utilisateurs, histoire de motiver pour les prochaines épopées versus la montre.

Survols Strava : une nouvelle dimension à vos exploits sportifs

Le Survol, c’est une revue cinématographique de votre activité, comme si votre performance avait été immortalisée par un drone perché dans les cieux. De quoi offrir aux aficionados de Strava une perspective inédite sur leurs prouesses. Le voyage débute avec un gros plan sur le tracé, avant que n’apparaisse l’emblématique ligne orange de Strava, égrenant le cheminement de l’athlète tout le long de l’exercice. Les Survols sont accessibles pour toutes les prouesses repérées par GPS sur le profil de l’utilisateur, et cela inclut même les exploits passés.

À savoir, il suffit pour les utilisateurs de Strava de cliquer sur la carte d’une activité pour faire apparaitre un écran de carte détaillée. De là, il n’y a qu’à sélectionner le bouton Survol situé dans le coin inférieur droit de l’écran pour démarrer l’aventure virtuelle.

Pour l’instant, Strava propose la fonctionnalité Survol uniquement sur son application pour les appareils Android, mais l’entreprise envisage de la rendre disponible aux utilisateurs d’iOS d’ici la fin de l’année. Nous vous invitons de visualiser cette vidéo pour explorez les coulisses de l’innovation du Survols Strava.

La collaboration fructueuse de FATMAP et Strava

En outre, l’intégration de cette fonctionnalité signe la dernière incursion de la technologie de cartographie de FATMAP dans l’écosystème Strava. Depuis que Strava a acheté cette plateforme axée sur l’aventure en début d’année, l’application a intégré plus d’avantages pour ses usagers, tels qu’une cartographie en 3D pour l’hiver, la création de maps et de tracés, des points de pause personnalisables, des détails sur les parcours et des partages de photos via un constructeur de tracés en ligne.

Supportant dorénavant 45 types d’activités différentes, la plateforme n’a de cesse d’enrichir l’offre pour ses membres, avec notamment la cartographie des zones de glisses, le contenu préventif contre les blessures fourni par Recover Athletics, le tracking de sécurité Beacon, des recommandations de tracés, un constructeur de tracés en ligne, la Carte mondiale des activités, les Cartes d’activité personnelles, et même le classement des meilleurs Segments. Nous vous encourageons à visualiser cette vidéo pour une petite démonstration.

Communiqué de presse du 17 novembre 2023