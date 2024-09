À Paris, révolution pour le stationnement pour les deux roues électriques : voici ce qui change

Stationnement pour les deux-roues électriques : découvrez ce qui change à Paris à compter du 1er octobre 2024. Cette nouvelle ferait certainement le bonheur des conducteurs de scooter et moto électriques !

Vous avez un deux-roues électrique et vous l'utilisez pour vos déplacements quotidiens sur Paris ? Sachez que de nouvelles mesures seront prises pour que vous puissiez stationner à dans la capitale. Certes, les deux-roues motorisés (2RM) pouvaient se garer gratuitement à Paris sauf qu'il faut remplir un processus assez complexe. Cependant, de nouvelles mesures vont être introduites pour simplifier ce système. Cela vise surtout à promouvoir l'usage des 2RM. Explication !

Pourquoi de nouvelles mesures ont été prises pour le stationnement des deux-roues électriques à Paris ?

En 2021, la ville de Paris avait mis en place le stationnement payant pour les deux-roues thermiques. Par contre, cela restait gratuit pour les véhicules électriques. Cependant, pour pouvoir profiter de cette gratuité, il fallait suivre un parcours administratif complexe. Effet, il était indispensable de s'enregistrer auprès de la mairie et de choisir le bon profil (résident, visiteur ou professionnel).

Ce n'est qu'après qu'il est possible de générer des tickets virtuels de gratuité à chaque stationnement. Jugées peu pratiques et trop fastidieux, ces démarches ont été critiquées à plusieurs reprises. Du coup, ces nouvelles mesures visent à simplifier l'accès aux places de parking dans la ville de Paris. Cela concerne surtout les véhicules à moteur électrique.

Qu'est-ce qui va changer à partir du 1er octobre 2024 pour le stationnement des 2RM ?

Dès le 1er octobre 2024, fini les formalités à rallonge pour se garer à Paris. Les propriétaires de deux-roues électriques n'auront plus besoin de s'enregistrer ni de générer des tickets pour bénéficier de la gratuité du stationnement. La ville de Paris a annoncé que les contrôles de stationnement se baseront désormais sur les plaques d'immatriculation, permettant ainsi une reconnaissance automatique des véhicules électriques et l'application de la gratuité.

Cette simplification signifie également la fin du renouvellement obligatoire des abonnements de stationnement auprès de la mairie. Cela permettrait aux conducteurs de se garer sans aucune formalité supplémentaire, et cela sur tous les emplacements payants de Paris. Par contre, le stationnement sur les trottoirs ou dans des zones non prévues à cet effet restera interdit. Veuillez-vous en assurez au risque de payer une amende.

Quid des véhicules immatriculés à l'étranger et qui roulent à Paris

Pour les deux-roues électriques immatriculés à l'étranger, un enregistrement spécifique auprès de la mairie de Paris sera toujours nécessaire. En effet, ces véhicules ne sont pas reconnus par le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) français. De ce fait, ils devront être inscrits manuellement pour bénéficier de la gratuité sur les emplacements réservés. Cette autorisation sera valable pendant cinq ans. Le formulaire dédié à cette inscription devrait être disponible prochainement sur le site de la mairie de Paris.

Il faut croire qu'avec ces nouvelles mesures, la mairie de Paris apportera son aide pour booster la vente des scooters et motos électriques dans la capitale. En supprimant les formalités administratives inutiles et en facilitant l'accès au stationnement gratuit, la ville offre une solution plus pratique aux usagers. Espérons que ces nouvelles mesures favoriseront l'adoption des scooters et motos électriques pour une meilleure transition vers l'énergie renouvelable.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.