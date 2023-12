SMEG sort sa nouvelle machine à café cette fin d’année

SMEG, figure emblématique de l’électroménager, dévoile en cette fin d’année son dernier bijou technologique : la machine à café automatique BCC13. Cette merveille combine l’efficacité d’un broyeur à grains intégré à un système à lait novateur. Ce qui vous offre la possibilité de savourer jusqu’à 10 boissons caféinées et lactées.

La simplicité et la praticité du SMEG BCC13

La simplicité d’utilisation est au cœur de la BCC13. Il suffit de remplir le réservoir de grains, de choisir votre boisson sur le menu intuitif, et en quelques secondes, grâce au système de chauffe Thermoblock, votre café est prêt. La véritable révolution réside dans le tuyau et la carafe de 500 ml en TritanTM Renew, un matériau sans BPA. Connectez, remplissez, sélectionnez, et dégustez.

Cette machine à café compacte ne lésine pas sur les caractéristiques avancées. Un distributeur ajustable en hauteur s’adapte à toutes les tailles de tasses. Tandis que le réservoir à grains, le bac de récupération du marc, et l’unité de broyage sont tous amovibles pour faciliter le nettoyage. La machine à café BCC13 offre également un double menu. Ce dernier ajoute une touche personnalisée à chaque tasse.

Nettoyage facile et hygiène assurée

SMEG met un point d’honneur à l’hygiène, crucial pour la longévité des produits. Les parties essentielles de la machine, citées ci-dessus, se détachent aisément pour un nettoyage sans tracas. La fonction de lavage du tuyau à lait simplifie encore plus cette tâche.

Dans un souci d’accompagnement, SMEG lance « My SMEG Assistant », une application web facilitant l’utilisation et l’entretien de la machine à café BCC13. La machine est disponible en finitions mates noir, blanc et vert émeraude. Elle marie toutefois l’expérience caféinée iconique de SMEG avec une esthétique élégante et compacte.

Voici un petit guide de démarrage :

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.