Askoll XKP80 : un scooter 100 % italien, 100 % électrique

La marque italienne Askoll, spécialiste des véhicules électriques urbains, dévoile son nouveau scooter électrique XKP80. Conçu et fabriqué en Italie, ce modèle allie design soigné, performance accrue et respect de l’environnement. Il constitue une alternative idéale aux déplacements urbains.

Un concentré d’innovation et de design italien

Le XKP80 se distingue par son esthétique élégante et aérodynamique, pensée pour offrir confort et maniabilité en ville. Avec son moteur de 4,1 kW, ce scooter électrique atteint une vitesse de 80 km/h. Il garantit également une autonomie maximale de 101 km grâce à ses batteries amovibles de 7,6 kg et 1,7 kWh chacune. Cette configuration le rend parfaitement adapté aux trajets quotidiens en milieu urbain et périurbain. L’une des nouveautés phares du XKP80 est la fonction « Boost », qui permet d’accélérer temporairement à 80 km/h pour affronter les axes les plus rapides ou fluidifier la circulation en centre-ville. Ce mode apporte une réactivité accrue. Il garantit également une conduite sécurisée et maîtrisée.

Une connectivité avancée pour une expérience de conduite optimisée

Avec l’application myAskoll, les utilisateurs peuvent allumer leur scooter à distance, géolocaliser leur véhicule, enregistrer leurs trajets et suivre leur impact environnemental. Cet outil permet aussi de mémoriser les contrôles techniques à effectuer. Il offre ainsi une gestion facilitée et un suivi précis du scooter. Puisque la réduction de l’empreinte carbone devient une priorité, Askoll mise sur des solutions 100 % électriques pour une mobilité fluide, silencieuse et sans émission de CO2. Le XKP80 illustre parfaitement cette démarche. Il allie écologie et dynamisme pour répondre aux exigences des citadins modernes.

Un scooter pensé pour une mobilité plus responsable

Le XKP80 s’adresse aux utilisateurs qui veulent réduire leur dépendance à la voiture. Il leur permet de profiter de la liberté et de la praticité d’un deux-roues urbain performant. Son prix de lancement de 5 390 € en fait une option attractive pour ceux qui recherchent une solution durable et efficace sans compromettre le confort ni la puissance. Avec ce modèle, Askoll continue de s’imposer comme un acteur clé de la mobilité verte. Il propose un scooter conçu et fabriqué en Europe qui respecte les standards de qualité et de durabilité. Ce scooter est adapté aux besoins des conducteurs urbains soucieux de leur impact environnemental.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn