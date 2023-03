Schaeffler dévoile un vélo électrique révolutionnaire sans chaîne !

La transmission sans chaîne développée pour les vélos électriques par Schaeffler et Heinzmann débarque maintenant sur le marché. C’est en 2012 que ces entreprises ont présenté la solution Free Drive, axé sur la logistique urbaine.

Après la première présentation du système Free Drive au salon Eurobike 2021 à Friedrichshafen, l’équipementier automobile Schaeffler et les spécialistes du vélo ont continué à travailler sur ce système. Leur objectif consistait à le préparer pour la production et la distribution aux clients du secteur des flottes et des vélos-cargos. Désormais, la production est en cours et les premiers clients se sont alignés.

Le système sans chaîne pour vélo électrique de Schaeffler débarque sur le marché

Sur les vélos électriques existants, la force de pédalage du cycliste est transmise à la roue arrière par une transmission par chaîne ou par courroie. Dans tous les cas, un dispositif mécanique mobile doit passer entre le pédalier et la roue. Le Free Drive, en revanche, ne nécessite qu’un petit câblage électrique pour relier l’un à l’autre.

Élaboré en partenariat avec Heinzmann, il rappelle les systèmes de transmission par câble utilisés dans certaines voitures électriques. Schaeffler l’appelle même « bike-by-wire”. Cette technologie inédite élimine la connexion mécanique entre le générateur et le moteur. Elle se compose d’une batterie au lithium-ion, d’un générateur, d’un moteur et d’une unité de commande.

La transmission sans chaîne fonctionne comme un système hybride standard : le générateur absorbe la force de pédalage du cycliste. Ensuite, l’énergie produite est transmise au moteur et convertie en courant électrique pouvant être stockée dans la batterie. Schaeffler affirme qu’il fournit une puissance continue d’une puissance de 250w.

Une approche innovante au service de la logistique urbaine

Selon Matthias Zink, CEO de Schaeffler, il est en effet temps de réinventer la mobilité pour les villes de demain. « Les vélos cargo électriques répondent à un besoin important à cet égard. Notamment pour la livraison de marchandises sur le dernier kilomètre. »

En ce sens, Schaeffler précise que le système de transmission sans chaîne, Free Drive, offre une grande liberté de conception pour le vélo électrique. Il ouvre de nouvelles possibilités pour l’architecture du vélo et la configuration des pédales. Y compris pour les modèles à deux, trois et quatre roues. Le concept numérique signifie également que les changements de vitesse et les changements de mode sont effectués par le logiciel, et non par la chaîne.

Le dispositif ne nécessite pas la même puissance musculaire qu’un vélo classique. Selon le fournisseur, il s’agit d’un avantage majeur pour les utilisateurs de vélos-cargos, en particulier pour les longs trajets de livraison.

CIP Mobility a été le premier client à commander. L’entreprise équipera ses vélos de transport mocci Smart Pedal Vehicles, du système sans chaîne de Schaeffler