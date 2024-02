Dépassé par Huawei, Samsung réplique avec son propre smartphone pliable en 3 !

Samsung lancera bientôt son smartphone pliable en 3, le nouveau téléphone intelligent qui va concurrencer directement celui de Huawei !

Samsung pourrait affronter Huawei avec son propre smartphone Galaxy triplement pliable cette année ! Une rumeur récente suggère que Samsung pourrait lancer le premier smartphone à triple pliage au monde avant son rival chinois Huawei. De quoi faire le bonheur des adeptes de la marque coréenne ou presque !

En introduisant des variantes Ultra pour le Galaxy Z Fold et le Z Flip, Samsung veut diversifier sa gamme. Une tablette triplement pliable et un « Galaxy Z Tab « sont également prévus. Le Galaxy K et la nouvelle variante haut de gamme du Galaxy S Premium seront parmi le milieu de gamme qui bénéficieront cette technologie.

Le smartphone pliable de Samsung : la concurrence avec Huawei

En novembre dernier, Ross Young a affirmé sur Twitter que Huawei travaillait sur un téléphone triplement pliable, censé être lancé fin 2023. Cependant, une nouvelle rumeur indique que l’appareil de Huawei sortira au deuxième trimestre 2024. De son côté, Samsung sortira son smartphone pliable en 3 à une date antérieure.

Si nous tenons en compte que le deuxième trimestre d’une année donnée commence le 1er avril, Samsung dispose d’environ un mois et demi pour lancer ce nouveau produit. Cela dans l’optique de respecter la date limite qu’il s’est lui-même fixée.

Quelle serait la capacité de ce smartphone triplement pliable ?

Samsung a déjà expérimenté cette technologie en présentant plusieurs appareils conceptuels à triple pliage comme le Flex S, lors du CES 2022. Il s’agit d’un smartphone à plusieurs charnières, capable de se plier et de se déplier en forme de « S ».

Des rapports en ligne datant du début février nous ont permis de savoir que le smartphone de Huawei s’ouvrira et se fermera en forme de « S ». Pour ce qui et de ses caractéristiques, il faudra attendre sa sortie officielle pour en avoir le cœur net.