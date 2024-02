Samsung Galaxy S24 vs OnePlus 12 : un choix difficile

Samsung Galaxy S24 vs OnePlus 12, lequel choisir ? Si vous n’arrivez pas à vous décider, ce mini-comparatif pourra certainement vous aider à prendre une décision bien éclairée !

Avec des caractéristiques presque similaires mais un écart de prix assez vertigineux, beaucoup se demandent s’ils vont faire une bonne affaire en se procurant le Samsung Galaxy S24 ou mieux vaut-il attendre la sortie de l’OnePlus 12 ? Si vous vous êtes posé cette question, nous allons vous aider à y voir un peu plus clair avec ce rapide comparatif. Après la lecture, faire le choix entre le Samsung Galaxy S24 vs OnePlus 12 sera beaucoup plus facile.

Samsung Galaxy S24 vs OnePlus 12 : le design

Il faut croire que Samsung et OnePlus se sont contentés de quelques améliorations au niveau de leur design respectif tout en restant fidèle à celui de l’année dernière. Toutefois, pour son Galaxy S24, Samsung a opté pour un cadre en titane, ce qui confèrera une légèreté et une durabilité accrue. De quoi faire un clin d’œil à l’iPhone 15 Pro !

Pour ce qui est de l’OnePlus 12, il ressemblera davantage au OnePlus 11 et OnePlus 11R à une différence près. Il sera doté d’une une finition texturée sous le verre arrière, identique à l’édition Marble Odyssey du OnePlus 11.

Qu’en est-il de leur écran respectif ?

Dans ce comparatif Samsung Galaxy S24 vs OnePlus 12 la qualité de l’écran peut faire toute la différence. Le Galaxy S24 Ultra est doté d’un écran de 6,8 pouces, soit la même taille que le S23 Ultra. Par contre, il faut noter une certaine différence au niveau de la luminosité.

L’écran du S24 a été mis à niveau et prend également en charge des taux de rafraîchissement allant de 1Hz à 120Hz. Il est alimenté par la technologie LTPO. Cette dernière permet de passer automatiquement à un taux de rafraîchissement inférieur. Cela dépend surtout de la fréquence d’images du contenu de l’écran.

Quant à l’OnePlus 12, il bénéficie d’une dalle AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution de 1440 x 3168 pixels. Elle prend également en charge des intervalles de fréquence de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. La technologie LTPO fait donc toute la différence !

Samsung Galaxy S24 Ultra vs OnePlus 12 : les performances

Samsung utilise un Snapdragon 8 Gen 3 « For Galaxy » pour son Galaxy S24. Cette puce est dotée d’un processeur 30 % plus puissant, grâce à une nouvelle configuration axée sur les performances. Côté GPU, il embarque une performance de 25 % plus élevée que le 8 Gen 2. Qualcomm place également la barre plus haute en ce qui concerne les capacités liées à l’intelligence artificielle.

L’OnePlus 12 est doté d’une puissance similaire d’autant plus qu’il a été le premier à s’être doté du Snapdragon 8 Gen 3. OnePlus propose également jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage en Chine. Par contre, les modèles mondiaux n’ont que 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il faut croire qu’avec tous ceux qu’ils ont dans le ventre, les deux téléphones sont incroyablement puissants. Ils pourront se transformer en assistant incontournable pour accomplir toutes les tâches que vous leur confierez.

Samsung a toutefois un certain avantage, grâce à ses partenariats avec Google pour de meilleures performances en matière d’IA que le OnePlus 12. Ces partenariats sont intégrées au cœur de l’interface One UI de Samsung pour optimiser votre expérience utilisateur. Quoi qu’il en soit, le choix dépendra surtout de vos préférences, de vos besoins personnels et surtout de votre budget !