iPhone, Samsung Galaxy : pourquoi le titane s’invite sur tous les smartphones

Pourquoi le titane est plébiscité dans la fabrication de smartphone que l’acier inoxydable ? Si vous vous êtes posé cette question, découvrez les réponses dans ce qui suit !

Que ce soit pour le Samsung Galaxy ou encore l’iPhone 15 Pro, les grandes marques n’ont d’yeux que pour le titane. Cette matière est devenue la tendance du moment et cela pour plusieurs raisons. Non seulement, le titane offre un joli design mais il est également léger.

Il faut croire que les experts affirment que le titane permet de résoudre plusieurs problèmes embarrassants, comme pour le cas du l’iPhone Pro. Pourquoi le titane est si apprécié auprès d’Apple ou encore de Samsung ? Découvrez les réponses dans ce qui suit !

Les avantages que le titane offre pour la fabrication de smartphone

Si vous vous demandez pourquoi les fabricants de smartphone et d’iPhone optent pour le titane au détriment de l’acier inoxydable, voici quelques points que vous devrez savoir :

Le titane est résistant au choc et durable

Le titane rend les smartphones plus résistants aux chocs et autres dommages, ce qui en fait un matériau attrayant pour la conception des cadres et des pièces internes des téléphones

Il est léger et offre une finition élégante

En plus de sa résistance, le titane est également léger, ce qui permet de réduire le poids des smartphones. De plus, il offre une finition brossée élégante sur les contours, ce qui contribue à l’esthétique des appareils.

Le titane rend le smartphone beaucoup plus luxueux

L’utilisation du titane dans la conception des smartphones est également associée à une tendance vers le luxe et le haut de gamme. Des marques de téléphones de luxe ont même dévoilé des modèles en édition limitée avec des cadres en titane à l’instar de l’iPhone 15 Pro ou encore du Galaxy S24 Ultra.

Parmi les grandes marques qui ont laissé de côté l’acier inoxydable afin de le remplacer par du titane, Apple et Samsung sont en tête de liste. En effet, si elles ont opté pour cette matière c’est que le titane offre un design plus profilé, des bords d’écran plus fins et un gain de poids énorme. Le titane améliore également la résistance aux chocs et la réparabilité, ce qui n’est pas le cas des autres matières.