Samsung annonce le capteur BioActive pour la Galaxy Watch 7 – Vous ne devinerez jamais ce qu’il peut faire !

À l'approche de l'événement Samsung Unpacked qui aura lieu ce 10 juillet, la marque fait savoir à ses fans qu'un nouveau capteur de santé BioActive sera sur la prochaine Galaxy Watch 7.

Le capteur BioActive est intégré dans les meilleures montres connectées Samsung. C'est donc une très bonne nouvelle que l'entreprise concurrente directe d'Apple nous fait savoir là.

Le capteur BioActive pour la Galaxy Watch 7, c'est quoi ?

Il s'agit d'une puce unique qui combine plusieurs capteurs de fitness et de surveillance de la santé. Vous avez notamment le moniteur de fréquence cardiaque optique, le suivi du signal cardiaque électrique et l'analyse de l'impédance bioélectrique.

Selon un récent communiqué de presse de Samsung, le capteur BioActive mis à jour pour la Galaxy Watch 7 présente une conception améliorée. C'est pour laisser plus d'espace sur la puce. En effet, un positionnement optimisé de celui-ci permet d'obtenir des mesures plus précises. Et le fait qu'il soit composé de plusieurs LED colorées en plus des LED rouges et vertes standard est utile.

Samsung a intégré davantage de capteurs sur la puce. Cela après avoir changé les performances de chaque photodiode réceptrice de lumière. Puis, la marque a réduit de moitié le nombre de photodiodes nécessaires pour suivre avec précision la lumière réfléchie sur la face inférieure de la montre.

Relever des constantes précisément, un jeu de lumière

La plupart des trackers de fitness et des montres connectées utilisent des capteurs cardiaques optiques pour mesurer la fréquence cardiaque. Ils projettent une lumière verte sur votre peau et des photodiodes mesurent la quantité de lumière renvoyée. C'est celle-ci qui est transformée en estimation de la fréquence cardiaque.

L'amélioration du réseau de diodes électroluminescentes pourrait donc contribuer à rendre les mesures de la fréquence cardiaque plus précises. Les LED vertes que l'on trouve sur la plupart des cardiofréquencemètres optiques offrent le meilleur équilibre entre performance et précision. Mais cela varie en fonction de l'environnement.

Selon The Conversation, c'est la lumière rouge qui traverse le mieux la peau. Sauf que d'autres sources de lumière peuvent interférer avec le signal. Cela rend l'isolement des mesures de la fréquence cardiaque difficile. L'ajout de plusieurs couleurs de LED, dont le rouge, pourrait permettre à Samsung de consolider les mesures du capteur BioActive de la future Galaxy Watch 7.

Le capteur BioActive, un nouvel outil de mesure du vieillissement de la peau

Pour suivre, Samsung a également noté l'une des premières nouvelles fonctionnalités permises par le capteur BioActive. Ce sera l'indice Advanced Glycation End Products (AGEs). Plus clairement, c'est un indicateur de la santé métabolique et du vieillissement biologique. Ces données seront fortement influencées par le mode de vie global et les habitudes alimentaires.

Toutefois, le communiqué précise que l'ajout du capteur Bioactive n'est qu'une fonctionnalité parmi tant d'autres sur la Galaxy Watch 7. Une première version de la montre connectée pourrait ne pas être disponible au lancement. Celle-ci pourrait être déployée plus tard, en particulier si elle doit être approuvée par les autorités réglementaires.

