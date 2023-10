Saison 2 de Diablo 4 : 5 changements bénis !

Dans la saison 2 de Diablo 4, Blizzard Entertainment répond au retour des joueurs. En effet, ils entreprennent des changements majeurs pour améliorer l’expérience de jeu et répondre aux préoccupations des fans. Voici un aperçu des cinq modifications les plus importantes qui marqueront cette nouvelle saison passionnante.

L’accélération du gameplay en endgame

Blizzard a pris en compte les critiques concernant la lenteur de l’endgame. Dans la saison 2 de Diablo 4, l’entreprise vise à accélérer l’expérience de jeu. En outre, le temps nécessaire pour atteindre le niveau 100 sera réduit d’environ 40 %.

Cette accélération se traduira par une augmentation significative des points d’expérience octroyés par les monstres dès le niveau 50. De cette manière, la progression deviendra ainsi plus exponentielle.

La réorganisation des gemmes

Une amélioration majeure concerne les gemmes, des éléments cruciaux dans le jeu. Dans cette saison 2 de Diablo 4, les gemmes ne prendront plus de place dans l’inventaire principal. Plus simplement, elles seront désormais considérées comme des matériaux d’artisanat, soulageant ainsi considérablement l’inventaire.

Cela permettra aux joueurs de porter plus d’équipements et de réduire les allers-retours chez les marchands.

La revue des donjons du Cauchemar

Les donjons du Cauchemar, destinés aux joueurs en endgame, seront repensés pour une expérience plus fluide. Par exemple, dans la saison 2 de Diablo 4, les emblèmes téléporteront directement dans le donjon, évitant ainsi les trajets fastidieux.

Par ailleurs, les objectifs seront mieux placés, réduisant ainsi le besoin de revenir en arrière. Aussi, les points de terminaison ajoutés dans les donjons briseront leur linéarité. Finalement, ces ajustements s’accompagneront de modifications sur les affixes pour un défi renouvelé.

Les améliorations des montures

Les montures, un moyen de déplacement essentiel, seront encore plus rapides dans cette saison 2 de Diablo 4. La vitesse de base de la monture augmentera de 15 %. De plus, ces dernières seront moins vulnérables aux obstacles, permettant une traversée plus fluide de l’environnement.

Dans ce sens, elles pourront même détruire les barricades, offrant ainsi une meilleure liberté de mouvement.

L’optimisation de la navigation dans les villes

Blizzard a repensé la navigation dans les villes pour optimiser le temps passé dans les environnements civilisés. Déjà, plus de coffres seront disponibles dans les capitales. Aussi, ces derniers seront ajoutés dans les petites villes près des relais.

En dernier, les cabinets de curiosités seront également plus proches des relais. Finalement, toutes ces modifications sont conçues pour réduire le temps passé dans les villes et augmenter le temps de jeu actif.

En conclusion, la saison 2 de Diablo 4s’annonce riche en améliorations significatives. Blizzard répond aux préoccupations des joueurs en rendant l’expérience de jeu plus rapide et plus fluide. Ces changements devraient offrir aux fans une expérience encore plus immersive et divertissante dans l’univers de Diablo 4. Soyez prêts à plonger dans cette nouvelle aventure passionnante à partir du 17 octobre prochain.