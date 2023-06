Diablo 4 : le guide complet pour bien débuter

Depuis dix ans, Diablo 4 suscite un engouement énorme, malgré le temps écoulé depuis la dernière entrée de la série. Si vous êtes novice dans les jeux Diablo ou les RPG d’action de type dungeon crawler, vous pourriez vous sentir submergé. La complexité des mécanismes et des combats frénétiques peut être déconcertante. Heureusement, ce guide sur Diablo 4 vous permettra de mieux appréhender la complexité apparente du jeu. Avec quelques astuces, vous serez prêt à affronter Lilith. Voici 15 conseils à garder en tête lors de votre descente en Enfer.

Au début, trouvez un équilibre entre la vente d’objets et leur désassemblage

Une fois le jeu terminé, l’importance de l’or diminue, mais au début, vous pourriez manquer d’argent. En atteignant la ville principale de l’Acte I, vous débloquerez la possibilité de désassembler des objets indésirables pour obtenir des matériaux.

Ces matériaux sont utilisés pour améliorer vos équipements préférés, nécessitant à la fois de l’or et des matériaux. Assurez-vous d’avoir suffisamment des deux en vendant les objets indésirables plutôt qu’en les désassemblant, environ tous les trois voyages chez l’armurier.

Mettez de côté les gemmes

Dans Diablo, la gestion de l’inventaire est cruciale, et Diablo 4 ne déroge pas à la règle. Chaque objet prend de la place, mais les gemmes peuvent rapidement l’encombrer. Elles existent en différentes couleurs et qualités, occupant chacune leur propre espace. Ne les vendez pas, mais pensez à les déposer régulièrement dans votre coffre lorsque vous commencez à les accumuler.

Lisez attentivement les propriétés des objets, ne vous contentez pas des chiffres importants

Diablo 4 vous indique rapidement si un objet a plus de dégâts ou d’armure que celui que vous avez équipé. Cependant, dans ce guide sur Diablo 4, nous vous conseillons de prendre le temps d’examiner attentivement les bonus spécifiques offerts par chaque objet.

En particulier, les objets de haut niveau ont souvent plusieurs bonus. N’oubliez pas non plus les améliorations. Parfois, une arme légèrement moins puissante peut être meilleure si votre équipement actuel est fortement amélioré, surtout si vous l’améliorez immédiatement

Essayez d’atteindre le niveau de région 2 dans chaque région

Dans Diablo 4, vous aurez l’occasion d’explorer cinq régions différentes, chacune avec ses propres donjons, places fortes et activités annexes. Le menu de la carte affiche les Récompenses de région en fonction de votre progression. Il est essentiel d’atteindre le niveau 2 dans chaque région, car cela vous accorde une charge de potion supplémentaire, augmentant ainsi votre capacité. Cette progression revêt une importance primordiale dès le début, surtout en solo.

N’hésitez pas à réinitialiser votre construction (build) dès le début

La création de votre personnage est l’un des aspects cruciaux de Diablo, mais cela peut être intimidant pour les nouveaux joueurs. L’arbre des compétences est vaste, offrant de multiples options à chaque niveau, ainsi que des bonus et de légères différences.

Grâce à ce guide sur Diablo 4, sachez qu’au début, votre choix de construction n’a pas un impact majeur. De plus, vous pouvez réinitialiser tous vos points de compétence moyennant de l’or. Bien que le coût augmente en fin de partie, quelques milliers d’or suffisent au début, alors n’hésitez pas à expérimenter et à ajuster. Vous pouvez également réinitialiser des points de compétence individuels en sélectionnant la compétence correspondante dans l’arbre, permettant ainsi des modifications mineures.

Obtenez des bonus passifs pour vos compétences dès le début

Dans l’arbre des compétences, il est essentiel d’allouer des points aux bonus et passifs plus petits pour les capacités sélectionnées dès le début. Chaque compétence peut bénéficier d’un seul bonus passif, réparti en différentes améliorations.

Ces dernières peuvent avoir un impact significatif sur le rendement de vos capacités. Par conséquent, elles vous offrent un avantage précoce sur le champ de bataille. Cela se produit si vous investissez vos points judicieusement.

Rendez visite au vendeur d’amélioration de potions et créez des élixirs pour obtenir des bonus d’XP

Dès votre arrivée à Kyovashad, au début de l’Acte I, une quête vous sera attribuée pour rendre visite au vendeur de potions. Cela vous encouragera à améliorer vos potions de santé pour la première fois.

Vous remarquerez qu’à certains niveaux, vous pouvez améliorer vos potions pour augmenter leur pouvoir de guérison. Il est essentiel de le faire chaque fois que possible. En plus des améliorations de potions, vous pouvez également fabriquer des élixirs ici.

Les élixirs offrent divers bonus et tous confèrent un bonus d’XP de 5 %. Il est donc conseillé d’avoir l’un de ces renforcements actifs la plupart du temps, surtout au début du jeu.

Prenez le temps de nettoyer les donjons

Pendant votre exploration du monde ouvert de Diablo 4, vous trouverez fréquemment des donjons. Ces donjons sont marqués par des portes avec une icône de pile d’or sur la carte. Chaque donjon offre un Aspect unique, parfois spécifique à certaines classes.

Même si vous ne trouvez pas un Aspect adapté, les donjons offrent plusieurs avantages. Ils vous procurent de l’XP et au moins un coffre au trésor. Ces derniers contiennent des récompenses précieuses en début de partie. Dans ce guide sur Diablo 4, nous vous conseillons d’explorer ces donjons en parallèle de votre objectif principal.

Utilisez l’option « Quitter le donjon » pour sortir rapidement

Dans Diablo 4, il est important de savoir quitter rapidement un donjon une fois terminé, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné. Si vous n’en êtes pas conscient, vous pourriez penser qu’il faut retourner à pied jusqu’à l’entrée du donjon.

Heureusement, il existe deux options pour revenir rapidement. Vous avez deux options pour quitter rapidement un donjon dans Diablo 4. Premièrement, utilisez l’émoticône « Quitter le donjon » dans la roue des émoticônes. Deuxièmement, ouvrez la carte du donjon et sélectionnez l’entrée pour vous téléporter à l’extérieur.

Explorez la carte en profondeur

Dans Diablo 4, la série évolue en proposant un monde ouvert complet à explorer à votre guise. Bien que vous puissiez suivre les marqueurs de quête, il est avantageux d’explorer la carte en détail. Vous découvrirez des éléments essentiels tels que les autels de Lilith, qui offrent renommée régionale et améliorations permanentes à votre personnage. De plus, vous trouverez des matériaux artisanaux, des donjons, des forteresses et des quêtes secondaires disséminés à travers le monde.

Acceptez les quêtes secondaires dès que possible

Au début, il est crucial de toujours accepter les quêtes secondaires repérées avec un point d’exclamation bleu sur la carte. La plupart ne nécessitent aucune contrainte et vous finirez probablement par vous rendre dans la zone appropriée en explorant. Accomplir ces quêtes vous récompensera avec de l’or, du butin et de la renommée régionale.

Participez toujours aux événements publics

Les événements publics, marqués d’une icône ou d’un cercle orange, se produisent périodiquement dans Diablo 4. Ils impliquent souvent des combats contre de nombreux ennemis répartis sur plusieurs vagues.

En récompense, un coffre renfermant un butin de haute qualité vous attend. En accomplissant des événements publics dans Diablo 4, vous recevrez des Obols Murmurants. Ces Obols sont utilisables chez le Pourvoyeur de Curiosités.

Vous pouvez les échanger contre plus de butin ou les utiliser pour acheter des Clés Murmurantes. Ces clés vous permettront d’ouvrir les coffres disséminés dans le jeu. Ces événements peuvent généralement être accomplis en solo sans trop de difficulté, et vous trouverez souvent d’autres joueurs à proximité.

Concentrez vos échanges de Murmuring Obols sur un type d’objet spécifique

Lorsque vous aurez accumulé une quantité considérable d’Obols Murmurants, rendez-vous chez le vendeur pour échanger votre monnaie contre de l’équipement. La qualité du butin varie beaucoup, avec de nombreux résultats offrant des équipements peu rares qui ne seront pas utiles.

Pour adopter la meilleure stratégie dans Diablo 4, concentrez-vous sur un type d’objet spécifique. Par exemple, choisissez une arme ou une armure de torse et continuez à le sélectionner. Cela n’affectera pas vos chances d’obtenir de meilleurs objets, mais si vous avez besoin d’un équipement particulier, c’est une bonne approche.

Augmentez le niveau du monde (World Tier) si le jeu est trop facile

Dès le début de Diablo 4, vous avez le choix entre le Mode de Monde 1 et le Mode de Monde 2. Les niveaux supérieurs sont verrouillés jusqu’à ce que vous atteigniez un certain niveau. Ces modes servent de niveaux de difficulté, et les nouveaux joueurs préféreront probablement le Mode de Monde 1.

Toutefois, une fois que vous atteignez la première cité principale, vous pouvez changer de mode. Si vous trouvez le jeu trop facile, pensez à passer au niveau supérieur. Les niveaux supérieurs offrent davantage d’XP, d’or et de meilleurs objets, ce qui est avantageux pour ceux qui recherchent des défis plus difficiles.

Utilisez les émotes aux autels pour résoudre les énigmes et obtenir de petits buffs

Dans Diablo 4, vous trouverez des petits autels disséminés dans le monde, renfermant des bonus spéciaux temporaires. Résoudre les énigmes qui les entourent vous permettra de profiter de ces avantages.

Une quête secondaire vous initiera à cette mécanique. Utilisez un emote spécifique pour débloquer chaque bonus, car chaque autel a son propre emote. Bien que leur nombre soit limité, ces autels offrent des bonus puissants. Si vous en repérez un, ça vaut le coup de faire un détour pour en profiter.

En somme, pour réussir votre aventure, aidez-vous de notre guide et respecter chaque étape mentionnés plus haut. Cela vous aidera grandement dans votre aventure. Bonne aventure à tous !