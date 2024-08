Roomba Combo 10 Max : nettoyage intelligent pour profiter pleinement de l’été

L'été est arrivé et apporte à la fois détente et défis de propreté. Entre la poussière qui s'accumule et les va-et-vient incessants des amis et de la famille, maintenir une maison propre peut devenir un casse-tête. Heureusement, iRobot présente le Roomba Combo® 10 Max avec base AutoWash™, le robot aspirateur et laveur de sols le plus avancé à ce jour, qui sera votre meilleur allié cet été.

Une programmation de nettoyage et une maintenance simplifiées

Le Roomba Combo® 10 Max se distingue par ses routines de nettoyage programmées. Grâce à l'application iRobot Home, vous pouvez contrôler votre robot à distance, où que vous soyez. En vacances, définissez des horaires de nettoyage spécifiques, démarrez, suspendez ou arrêtez le nettoyage. Ajustez les paramètres selon vos besoins. Cette flexibilité vous permet de rentrer chez vous dans un espace impeccable sans effort supplémentaire.

L'AutoWash™ Dock de ce modèle réduit considérablement les efforts de maintenance. La station prend en charge la vidange automatique du bac à poussière et le lavage ainsi que le séchage du chiffon de nettoyage. Avec une capacité de vidange de 60 jours et une réserve d'eau de 7 jours, vous n'avez plus à vous soucier de la maintenance pendant vos vacances. « La station AutoWash™ s'occupe de tout, » précise iRobot. « Elle offre une tranquillité d'esprit inégalée pour les utilisateurs. »

Un nettoyage total et sans effort avec une technologie intelligente

Le Roomba Combo® 10 Max garantit un nettoyage en profondeur. C'est possible grâce à son système en 4 phases et à la technologie SmartScrub. Il élimine efficacement la saleté et les poils d'animaux sur les tapis et les sols durs. Tout cela peut être contrôlé depuis votre mobile, ce qui rend le processus encore plus simple et intuitif. « Le Roomba Combo® 10 Max aspire et lave, assurant une propreté impeccable, » explique un représentant de la marque. « C'est l'outil idéal pour ceux qui cherchent un nettoyage sans effort. »

Avec la technologie Dirt Detect™, le Roomba Combo® 10 Max identifie et nettoie les zones les plus sales de votre maison, comme l'entrée ou la cuisine. Son système de navigation avancé apprend et cartographie votre espace pour optimiser chaque session de nettoyage. « La technologie Dirt Detect™ permet au Roomba Combo® 10 Max de se concentrer sur les zones nécessitant une attention particulière, » ajoute le représentant d'iRobot. « C'est un véritable gain de temps et d'efficacité. »

Une intégration parfaite dans votre maison connectée

Le Roomba Combo® 10 Max est compatible avec le protocole Matter et l'écosystème Apple Home. Cela va s'intégrer parfaitement avec vos autres appareils intelligents. Vous pouvez le contrôler via des commandes vocales grâce à Alexa, Siri ou Google Assistant. Cela rend le nettoyage encore plus simple. « L'intégration avec les systèmes domestiques intelligents rend le Roomba Combo® 10 Max incroyablement pratique, » affirme iRobot. « C'est une extension naturelle de votre maison connectée. »

Le Roomba Combo® 10 Max avec AutoWash™ Dock sera disponible en France à partir du 12 août 2024. Il sera proposé au prix de 1499 euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel d'iRobot.

Ce nouvel appareil promet de transformer votre manière de nettoyer et de profiter pleinement de l'été sans vous soucier de la propreté de votre maison. Avec ses fonctionnalités avancées et sa facilité d'utilisation, le Roomba Combo® 10 Max se positionne comme un incontournable de la saison estivale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



