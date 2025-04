Test d’anglais Duolingo : la fraude devient impossible avec Sumsub

Face à l’essor des fraudes en ligne, Duolingo s’associe à Sumsub pour sécuriser son test d’anglais, le Duolingo English Test. Cette collaboration renforce les contrôles d’identité et la détection des deepfakes pour assurer l’intégrité du processus d’évaluation. Avec des institutions prestigieuses qui utilisent ce test, assurer sa fiabilité est une priorité. Sumsub apporte des technologies avancées pour anticiper les menaces et garantir des résultats de test authentiques.

Une alliance stratégique pour sécuriser l’évaluation en ligne

Le Duolingo English Test (DET) est reconnu par des universités. C’est le cas d’Harvard, Stanford, Sciences Po ou encore HEC. C’est devenu un standard pour certifier son niveau d’anglais en ligne. Avec la généralisation de l’apprentissage et des évaluations numériques, les risques liés aux fraudes technologiques se sont démultipliés. Pour faire face à ces nouvelles menaces, Duolingo fait appel à Sumsub. Cette dernière est une entreprise spécialisée dans la vérification d’identité et la détection des deepfakes.

Cette collaboration vise à offrir une sécurité multicouche aux examens DET. Basim Baig, responsable de la sécurité des tests chez Duolingo, affirme : « Nous combinons deux systèmes de sécurité de pointe, chacun avec ses compétences spécifiques, pour renforcer nos défenses ». Ce choix stratégique reflète la volonté de l’entreprise de maintenir des standards rigoureux.

Les deepfakes, une menace grandissante pour l’intégrité des tests

Les données du dernier Identity Fraud Report de Sumsub dressent un constat sans appel. Entre 2023 et 2024, les cas de deepfakes ont été multipliés par quatre dans le monde. 1/100 utilisateur en ligne serait désormais lié à un réseau de fraude organisé. Ces chiffres révèlent l’ampleur des menaces qui pèsent sur les plateformes d’évaluation comme le DET.

Certains candidats mal intentionnés cherchent à contourner les contrôles via des vidéos truquées, de faux documents ou des systèmes automatisés. Sumsub apporte une réponse technologique à la hauteur : vérification assistée par IA, contrôle de vivacité et détection de deepfakes en temps réel. L’objectif est clair : garantir un processus équitable et fiable pour tous les candidats, sans compliquer l’expérience utilisateur. Pour Inna Lyubashevskaya, Chief Customer Officer chez Sumsub, « il est essentiel de protéger l’intégrité de ces tests, non seulement pour les candidats, mais aussi pour les institutions et les employeurs qui s’appuient sur leurs résultats. »

L’éducation, nouveau champ d’application pour les technologies antifraude

Sumsub est déjà bien implanté dans la fintech ou les cryptoactifs. Son entrée dans le secteur de l’éducation en ligne marque ainsi une nouvelle étape. L’entreprise ambitionne de devenir un acteur de référence pour les plateformes d’apprentissage qui misent sur la certification à distance. Ce partenariat avec Duolingo pourrait bien ouvrir la voie à de nouveaux usages. La solution Non-Doc Verification est capable d’authentifier une identité en moins de cinq secondes. Cela illustre cette volonté d’accélérer les contrôles sans sacrifier la fiabilité.

Il y a des campagnes de sensibilisation prévues pour accompagner les utilisateurs et les institutions face à l’évolution des menaces numériques. Le choix de Duolingo n’est pas anodin. Il traduit une prise de conscience plus large ! A l’ère des IA génératives, la confiance dans les processus numériques passe désormais par des garde-fous technologiques solides. Et la bataille pour la sécurité des tests linguistiques en ligne ne fait que commencer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

