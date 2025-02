Deux heures pour cloner votre personnalité : l’IA, un allié des escrocs du deepfake ?

Croyez-vous que votre personnalité est unique ? Actuellement, ce n’est plus le cas. Un article publié par des chercheurs de Stanford et de Google DeepMind le confirme. L’IA peut désormais créer une réplique virtuelle de votre personnalité avec vos attitudes et vos comportements en deux heures.

Avez-vous déjà entendu parler des cas de personnes aux Etats-Unis qui se font par soi-disant contacter par l’un de leur proche alors qu’il s’agit d’un arnaqueur ? C’est à ce genre de risque qu’on est maintenant confronté avec ce nouveau type d’IA.

L’IA peut imiter votre personnalité, une étude effectuée sur plusieurs participants

1 052 personnes ont été conviées à participer à l’étude qui a abouti aux affirmations selon lesquelles l’IA peut à présent copier la personnalité des gens. Lors de celle-ci, ils ont dû répondre à des questions diverses durant deux heures. Ensuite, l’ensemble de leurs réponses ont été enregistrées pour entraîner des modèles génératifs d’IA.

Il s’agissait en fait d’agents de simulation. Et cette étude a justement servi à faire en sorte de tester leur capacité à imiter la manière dont les personnes impliquées dans le test répondent. En effet, 15 jours plus tard, les participants ont été invités à répondre à de nouvelles questions.

Or, l‘IA les a précédés. Et il s’avère que les réponses qu’elle a données correspondent à 85% à ce que les personnes ont répondu. De plus, les agents de simulation se sont révélés tout aussi efficaces lorsqu’on leur a demandé de prédire des traits de personnalité dans le cadre de cinq expériences en sciences sociales.

Comment l’IA fait-elle pour imiter la personnalité de quelqu’un ?

Une personne a son propre système de valeurs. Et c’est à partir d’une quantité relativement faible d’informations liées à ce que vous aimez et n’aimez pas que l’IA peut analyser votre personnalité. Elle recueille des réponses qualitatives à un ensemble fixe de questions. Puis, elle est en mesure de cerner quels genres de réactions vous adopteriez face à une situation donnée.

À partir de ces données, les modèles d’IA peuvent donc imiter votre personnalité de manière convaincante. Mais il faut que cela soit fait dans un cadre contrôlé. Et, il faut que cela soit basé sur des tests si vous ne voulez pas que les escrocs aient accès à cela.

Cette technologie pourrait rendre les « deepfakes » encore plus dangereux

On dit souvent que tout part d’une bonne intention. L’étude selon laquelle des modèles d’IA peuvent maintenant reproduire la personnalité de quelqu’un en deux heures a été menée par Joon Sung Park, étudiant en doctorat à Stanford.

Et au départ, il l’avait faite pour une bonne raison. C’était pour donner aux chercheurs en sciences sociales plus de liberté dans la conduite de leurs études. De cette manière, il est plus aisé de se servir de ces répliques numériques. Plus besoin de faire appel à des participants humains pour des tests. Cependant, ces résultats peuvent facilement être détournés à des fins malveillantes.

Cet avis est partagé par John Horton, professeur associé de technologies de l’information à la MIT Sloan School of Management. Il a énoncé que cette technologie est une manière de « générer des personas qui peuvent ensuite être utilisés de manière programmatique ou simulée d’une manière que l’on ne pourrait pas utiliser avec de vrais humains ».

