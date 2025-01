AI agents : de quoi s’agit-il ?

Depuis ces derniers temps, on entend souvent parler d’AI agents sans vraiment comprendre de quoi il s’agit.

Comment sont-ils fabriqués ? Quel impact auront-ils sur notre quotidien ? Qu’est-ce qu’ils ne peuvent pas faire ? Toutes ces questions sont à poser. Mais voici ce qu’on peut vous dire à ce sujet.

Qu’est-ce qu’un AI agent ?

Contrairement aux chatbots, qui sont conversationnels, les IA agents peuvent prendre des mesures au nom des utilisateurs. Ils peuvent accomplir des tâches, interagir avec d’autres systèmes logiciels, prendre des décisions et agir de manière autonome.

Accenture, diverses agences de publicité et Talkdesk sont des entreprises qui ont déjà créé des modèles pour des détaillants au cours de la NRF. L’entreprise Oracle vient également d’annoncer le lancement d’un nouvel outil pour les ventes visant à supprimer les complexités administratives du processus de vente. C’est afin que les membres de l’équipe IRL puissent se concentrer sur une « communication significative avec le client ».

https://twitter.com/QuibellPaul/status/1882713553154548111

Différence entre les IA agents, les copilotes et les LLM

Les copilotes peuvent collaborer avec les utilisateurs mais ne prennent pas de décisions seuls. Cependant, les IA agents agissent de manière autonome au nom des utilisateurs.

Les grands modèles linguistiques constituent la base des IA agents. Ils ne sont qu’une partie du processus. Les LLM peuvent générer du texte, traduire des langues, fournir des informations et réfléchir à des sujets. Ils sont également utilisés pour alimenter les outils d’intelligence artificielle et compléter des outils logiciels supplémentaires, qui confèrent aux IA leur véritable sens.

Les 3 principaux types d’IA agents

David DiCamillo, directeur technique de Code & Theory, a décrit trois grandes catégories différentes d’ IA agents. Il y a les :

IA agents manifestes qui aident à prendre des décisions et fournissent des outils aux chatbots.

qui aident à prendre des décisions et fournissent des outils aux chatbots. IA agents passifs qui travaillent en coulisses pour comprendre les ensembles de données.

qui travaillent en coulisses pour comprendre les ensembles de données. IA agents d’activation des données qui aident ensuite à prendre des décisions sur la base de ces informations.

Défis et risques potentiels liés à l’usage d’IA agents

Si vous comptez utiliser des IA agents à des fins professionnelles ou personnelles, il est primordial de faire attention. Les entreprises doivent par exemple repenser entièrement leurs stratégies en matière de données.

Cela peut aller de la manière dont elles collectent, nettoient et structurent leurs données. Tout comme cela peut passer par la mise en place de nouvelles infrastructures pour faciliter les flux de données en temps réel.

Les entreprises devront également déterminer quelles décisions les IA agents peuvent prendre dans leurs processus existants. S’il convient de modifier les flux de travail actuels, il faut tout prendre en compte afin de ne pas léser le personnel humain.

En fait, comme pour d’autres types d’IA générative, les inquiétudes portent sur les inexactitudes, les incohérences et le retour sur investissement non prouvé. On s’inquiète également de la façon dont les IA agents pourraient créer de nouveaux risques pour les utilisateurs.

Enfin, les préjugés et la possibilité que les IA agents en contact avec les clients disent quelque chose qui pourrait nuire à la réputation d’une marque font peur.

