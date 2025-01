L’IA transforme la prise de notes médicales : les scribes numériques à l’horizon

Alors que 2025 commence tout juste, l’IA est au cœur des nouvelles avancées dans le domaine de la médecine et en voici une qui va simplifier vos prises de rendez-vous chez le médecin. Que diriez vous si la prise de notes médicales était plus pratique grâce à l’IA ?

Est-ce que cela améliorera les interactions avec les patients ? Voici ce qu’on à ce propos.

Des investissements colossaux dans l’IA dans la santé

Les investissements dans les applications d’intelligence artificielle pour la prise de notes médicales ont doublé en 2024. Les géants de la Big Tech, dont Microsoft et Amazon, et les start-ups font la course pour s’approprier une part du marché de ce marché. Il est d’une valeur de 26 milliards de dollars.

Et parmi les sociétés qui ont grandement contribué à ces avancés, il y a Nabla, Heidi, Corti et Tortus qui ont levé des fonds. Et les bailleurs de fonds qui les ont aidées sont connus. Il y a Khosla Ventures, Entrepreneur First et même le milliardaire français de la technologie Xavier Niel.

L’année précédente, les start-ups spécialisées dans la création de « scribes » numériques pour les professionnels de la santé ont levé 800 millions de dollars. C’est une somme impressionnante vu qu’en 2023, l’investissement dans ce domaine était de 390 millions de dollars. Ce sont des données recueillies par PitchBook.

Healthcare turns to AI for medical note-taking ‘scribes’ https://t.co/sAHfe5qsOi — Bill Canady (@Billcanady) January 5, 2025

La prise de notes médicales rapide un secteur de croissance clé dans l’essor de l’IA

Les produits alimentés par l’IA visent à accélérer la prise de notes médicales par les médecins et à améliorer les interactions avec les patients. C’est assez pratique dans l’ensemble.

Du côté de Microsoft qui possède Nuance, d’Amazon et d’Oracle on a déjà des co-pilotes d’IA pour les médecins. Elles utilisent de grands modèles de langage et la reconnaissance vocale. Cela permet de générer automatiquement des transcriptions des visites des patients. De plus, ces IA mettent en évidence les détails médicalement pertinents et créent des résumés cliniques.

De cette manière, il est plus simple pour les patients et leur médecin de se rappeler de tous les informations concernant chaque cas traité et de ne pas les confondre. Sans compter qu’avant la prise de notes traditionnelle pouvait prendre des heures de temps de frappe. Ce procédé simplifie donc toutes les procédures.

Une IA célèbre, impliquée dans la conception des app de prise de notes médicales

L’application de prise de notes de Nabla utilise Whisper, un outil de transcription du fabricant de ChatGPT OpenAI. Et jusqu’alors, elle a déjà transcrit environ 7 millions de visites médicales en octobre de l’année dernière.

Dans le même temps, Microsoft a déclaré que l’outil DAX Copilot de Nuance a également servit à transcrire plus de 1,3 million de rencontres médecin-patient chaque mois. C’était dans plus de 500 groupes de soins de santé aux États-Unis. Ces chiffres montrent donc que la prise de notes médicales par l’IA est avantageuse.

Selon une étude de la Mayo Clinic, les médecins consacrent en moyenne un tiers de leur journée de travail à des tâches administratives, telles que la paperasserie. De ce fait, le recours à cette technologie permet actuellement aux professionnels de santé de gagner du temps.

Les bons résultats ont par exemple incité Stanford à planifier un déploiement du DAX Copilot à tous ses fournisseurs.Toutefois, l’essor de la prise de notes médicales a suscité des critiques de la part des chercheurs. Elles se rapportent aux dangers des fabrications générées par l’IA, connues sous le nom d’« hallucinations ». Elles peuvent être préjudiciables dans un contexte médical, et il y a aussi la question de la confidentialité des données des patients.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn