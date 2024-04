Microsoft à l’origine d’une révolution sans précédent pour les écrans ! Tout va changer

Soyez prêt, Microsoft s'apprête à rénover votre écran d'ordinateur pour épouser davantage vos besoins ! Si vous vous demandez en quoi consiste cette rénovation ? Voici quelques points que vous devez connaître !

Microsoft a récemment dévoilé un nouveau brevet pour une technologie révolutionnaire appelée « Pixel Luminesce for Digital Display ». Cette technologie permet un contrôle avancé de chaque pixel de l'écran. Cela offre la possibilité d'ajuster la luminosité de manière dynamique en fonction des besoins.

Le brevet décrit l'utilisation d'un pilote de porte EM pour contrôler la luminosité de chaque pixel par le biais de signaux. Son avantage ? Il permet d'améliorer de manières significatives les moniteurs de jeu et autres applications.

D'autres améliorations de l'écran Microsoft pour être plus fonctionnel ?

La gradation sélective, la modulation de largeur d'impulsion et la synchronisation des signaux permettraient non seulement un contrôle précis de la luminosité, mais pourraient également améliorer la précision des couleurs et réduire la consommation d'énergie des écrans.

Bien que cette technologie soit encore au stade de développement, elle promet une expérience plus immersive pour les jeux et les films. Elle va offrir des avantages potentiels en termes d'économie d'énergie et de durabilité des écrans.

En l'état actuel, il n'est pas clair quand cette technologie sera disponible sur le marché. Toutefois, si elle est commercialisée, elle pourrait représenter une avancée majeure dans le domaine des écrans et offrir de nouvelles perspectives pour l'industrie. Cet écran révolutionnaire de Microsoft va certainement ouvrir de nouvelles voies vers une station de travail performante qui mettent en avant l'expérience consommateur.