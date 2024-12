Tout ce que l’IA a pu faire en 2024

En 2024, l’intelligence artificielle (IA) a pris une place centrale dans les avancées technologiques. Elle a influencé tous les secteurs, des sciences à la finance. Des entreprises comme OpenAI, Google, Meta et Anthropic ont fait progresser leurs modèles d’IA, chacun avec des innovations marquantes.

OpenAI et ses avancées majeures avec GPT-4o et Sora

Cette année, OpenAI a lancé GPT-4o, un modèle multimodal capable de traiter des informations visuelles et audio. En même temps, cette avancée de l’IA en 2024 peut accomplir des tâches complexes. Cela inclut des domaines comme les mathématiques, la programmation et la recherche scientifique.

Après ce modèle, on a pu assister à la naissance de Sora d’OpenAI. C’est un système texte-à-vidéo qui permet de créer des vidéos de 20 secondes à partir de simples descriptions textuelles. Par contre, ce succès s’est accompagné de controverses liées à la transition d’OpenAI vers un modèle à but lucratif et au départ de plusieurs dirigeants.

2024, l’IA et les découvertes scientifiques de Google et Gemini

Google a rebaptisé son modèle Bard sous le nom Gemini. Cela a été suivi par le lancement de Gemini 2.0, qui se concentre sur l’IA agentique. Un autre moment clé a été le lancement de Willow. Ce processeur quantique est capable d’accomplir des calculs en quelques minutes. Ses performances surpassent celles des superordinateurs existants.

Ce ne sont pas les seuls progrès en IA que Google a fait au cours de l’année 2024. En parallèle, le leader de la recherche en ligne a fait progresser la recherche scientifique avec AlphaFold 3. Ce dernier permet de prédire les structures des protéines. Voilà un pas important pour la biotechnologie et la médecine.

Meta rend l’IA plus accessible avec des modèles open-source

En ce qui concerne Meta, elle n’a rien à envier à OpenAI et Google en termes de progrès. Elle a adopté une approche open-source pour ses modèles d’intelligence artificielle. Cela a rendu ces technologies accessibles à la communauté mondiale.

Les avancées de Meta en matière d’IA en 2024 ne s’arrêtent pas là. L’entreprise les a également intégrés dans ses plateformes sociales. Citons notamment Facebook et WhatsApp. Cette démarche a eu pour effet d’améliorer l’interaction des utilisateurs. De plus, Meta explore des alternatives énergétiques pour alimenter ses technologies d’IA. Comme exemple, nous pouvons citer l’énergie nucléaire.

Anthropic, Claude 3 et l’essor de l’IA agentique en 2024

C’est aussi durant cette année qu’Anthropic a lancé la série Claude 3. Ce sont des intelligences artificielles performantes capables de réaliser des tâches complexes. Elles peuvent même surpasser des benchmarks de haute qualité.

Une des avancées majeures de 2024 a été l’introduction d’une fonctionnalité permettant à l’IA de voir les éléments sur un écran. Elle peut désormais interagir avec ces éléments de manière autonome. Ceci rapproche l’intelligence artificielle d’une autonomie accrue pour effectuer des actions sans intervention humaine.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.