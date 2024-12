Création vidéo par IA : Google Veo2 ou OpenAI Sora, qui remporte la bataille ?

Le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA) a révolutionné de nombreux domaines ces dernières années, dont la production vidéo. Et dans ce domaine, Sora IA vs Veo2 de Google sont au centre de cette avancée technologique. Mais laquelle est meilleure que l’autre ?

Ces deux IA représentent deux des outils les plus avancés dans la génération de vidéos. Par contre, il est dit qu’elles diffèrent sur des aspects clés. Les voici.

Résolution vidéo

Si d’une part, OpenAI Sora permet de réaliser des vidéos d’une résolution allant jusqu’à 1080p. En comparaison, Google Veo 2 prend en charge une résolution nettement plus élevée, jusqu’à 4K. Elles sont particulièrement pertinentes et très détaillés. Ce qui fait que sur ce critère dans le duel Google Veo2 vs Sora IA, l’IA de Google l’emporte haut la main en termes de qualité.

Durée de la vidéo

D’autre part, alors qu’OpenAI Sora est conçue pour des clips vidéo courts de 5 à 20 secondes, Google Veo 2 peut générer des séquences plus longues de 60 secondes à 2 minutes. Cela offre une plus grande marge de manœuvre pour des scénarios plus étendus et des plans d’action plus complexes.

Réalisme et mouvement

Ensuite, pour ce qui est du réalisme des créations faites via OpenAI Sora les résultats obtenus sont bons. Mais cela ne surpasse pas ceux de Google Veo 2. Les images présentent parfois de légères incohérences dans la représentation des mouvements. L’IA générative de Google produit des vidéos très réalistes avec des mouvements physiques précis, ce qui donne une apparence générale plus crédible.

RIP SORA. VEO2 has raised the bar. It's insane. Here is a comparison video of the two. #ArtificialIntelligence #OpenAi #LLM

Tomato chopchop pic.twitter.com/GqlH2FsrwL — Andy C | SEO | SAAS Solopreneur (@seo_leaders) December 22, 2024

Effets cinématiques

Pour suivre, OpenAI Sora propose différents modèles de style de vidéos, tels que le style film noir, pour donner au contenu vidéo un aspect spécifique. Or, Google Veo 2, quant à lui, offre des options de contrôle étendues pour les effets des vidéos. Cela permet d’affiner encore plus la conception visuelle. Ce qui fait que dans le match Google Veo2 vs Sora, le logiciel d’OpenAI perd à plat de couture.

Image-vidéo AI

Sinon, le point qui réunit les deux systèmes est qu’ils permettent de convertir des images en séquences vidéo. Avec OpenAI Sora et Google Veo 2, les images statiques peuvent être transformées en contenu dynamique et en mouvement. C’est une option très intéressante.

Fonctionnalité de remixage

Après cela, il s’avère qu’OpenAI Sora propose des fonctionnalités permettant de remplacer ou de redessiner des éléments existants dans les vidéos. Dans Google Veo 2, cette fonctionnalité n’est pas explicitement mentionnée. Donc sur ce point, Google se fait battre par son opposant.

Prix

Et en continuant sur cette lancée, OpenAI Sora est plus accessible. Et si vous voulez avoir accès à une plus grande panoplie d’options, il suffit de s’abonner à partir d’environ 20 $ par mois. Tandis qu’aucune information officielle sur les prix n’est actuellement disponible pour Google Veo 2.

Convivialité

Ensuite, OpenAI Sora s’adresse davantage aux débutants et est conçue pour être conviviale. On peut dire que cela est donc un avantage dans le duel Google Veo2 vs Sora IA. Quant à Google Veo 2, cette plateforme semble plus adaptée aux utilisateurs professionnels qui ont besoin d’un plus grand contrôle et d’options de personnalisation.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn