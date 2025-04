Faites briller votre maison avec ces conseils de nettoyage pro !

Le retour des beaux jours est l’occasion idéale pour revitaliser votre intérieur et repartir sur de bonnes bases. Le nettoyage de printemps ne se limite pas à un simple coup de balai : il permet d’assainir votre maison et de la rendre plus accueillante. Grâce aux innovations de Tineco, vous pouvez allier efficacité et simplicité pour un nettoyage en profondeur sans effort.

Repartir sur de bonnes bases : désencombrer pour mieux nettoyer

Ranger sans réfléchir n’a jamais suffi à faire le vide. Pour une maison plus saine, l’étape préalable reste le tri. C’est ce que rappelle la marque Tineco, spécialiste des appareils électroménagers intelligents, qui incite à commencer par dégager l’espace de tout ce qui est superflu. Vieux meubles, objets inutiles ou doublons : tout ce qui n’a plus d’utilité mérite d’être donné ou recyclé. Ce processus méthodique, pièce par pièce, libère non seulement de l’espace, mais facilite aussi le nettoyage de fond en comble. Un principe simple mais souvent négligé : moins d’obstacles, c’est moins de poussière et un nettoyage plus rapide.

Les bons outils pour les zones complexes

Certaines tâches sont moins visibles, mais non moins essentielles. Nettoyer du haut vers le bas est une méthode éprouvée : étagères, luminaires et rideaux retiennent souvent une poussière que l’on ignore. Pour y accéder sans difficulté, Tineco mise sur des aspirateurs légers et performants comme le PURE ONE Station 5. Son tube extensible et sa brosse à fente permettent d’atteindre les recoins les plus complexes et de conserver une aspiration constante. Même logique avec les surfaces à forte manipulation comme les poignées, interrupteurs ou claviers. Le A50S, équipé d’un embout pliable et d’une mini brosse motorisée, s’attaque efficacement aux allergènes et à la poussière invisible.

Sols, tapis, moquettes : l’ultime touche fraîcheur

Les surfaces au sol subissent le plus d’allées et venues, et méritent donc un traitement particulier. Le FLOOR ONE Stretch S6 associe aspiration et lavage en un seul passage, avec un séchage rapide qui évite les traces et l’humidité persistante. Mention spéciale à son design à 180°, pensé pour glisser sous les meubles sans effort. Pour les moquettes et tapis, Tineco propose le Carpet One Cruiser, un appareil au rendu quasi professionnel, idéal pour éliminer poils d’animaux et taches incrustées. Sa fonction de séchage rapide limite le risque de moisissure, ce qui est loin d’être accessoire à la sortie de l’hiver.

Maintenir une maison propre ne se limite pas à une opération ponctuelle. Selon Tineco, adopter des routines régulières avec des appareils connectés, capables d’adapter leur puissance de nettoyage grâce au capteur iLoop™, permet non seulement de garder son intérieur propre plus longtemps, mais aussi de simplifier drastiquement l’effort nécessaire au quotidien. Une promesse de simplicité qui mérite d’être testée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

