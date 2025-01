Plus de 5 millions d’unités vendues : Tineco confirme son succès

Tineco, pionnier des appareils ménagers intelligents, s’impose comme le leader mondial des nettoyeurs de sols selon Euromonitor International. Avec plus de 5 millions d’unités vendues en un an, l’entreprise continue de transformer l’entretien ménager grâce à ses innovations.

Une reconnaissance mondiale pour Tineco

Je découvre que Tineco, fondé il y a 26 ans, a été désigné leader mondial de la catégorie des nettoyeurs de sols par Euromonitor International. Entre juillet 2023 et juin 2024, l’entreprise a vendu plus de 5 millions d’unités. Un chiffre impressionnant qui témoigne de la qualité et de l’innovation de ses produits. Ling Leng, PDG de Tineco, explique : « Lors de la création de Tineco, nous avons entrepris de simplifier la vie et les tâches ménagères à l’aide d’une technologie intelligente. […] Cette reconnaissance renforce notre engagement à continuer d’innover et de repousser les limites pour mettre sur le marché des produits exceptionnels. »

Des produits phares pour simplifier le quotidien

Les innovations de Tineco ont conquis des millions de foyers dans le monde. Ses modèles phares, comme le FLOOR ONE Stretch S6, combinent maniabilité et efficacité. Avec un design inclinable à 180°, ce laveur de sols atteint les zones les plus difficiles, comme sous les meubles. Le PURE ONE Station 5 révolutionne l’usage des aspirateurs-balais. Sa station intelligente 3 en 1 autonettoie, recharge et range l’appareil. Avec une puissance d’aspiration de 175 W, il s’adapte à toutes les tailles de logement.

Dans le classement, il y a le Carpet One Cruiser. Il facilite le nettoyage en profondeur des tapis. Il réduit le temps de séchage de 50 % grâce à une extraction puissante de l’eau. Ces modèles intègrent la technologie iLoop, qui ajuste la puissance d’aspiration en fonction des salissures détectées.

Une stratégie tournée vers l’innovation et l’accessibilité

Tineco ne se limite pas à innover. L’entreprise vise aussi à élargir son marché. Présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, elle ambitionne de se développer encore davantage. Ses produits sont disponibles en France sur Amazon, Fnac-Darty et d’autres distributeurs. Avec 975 brevets déposés, Tineco se positionne comme un acteur clé de l’entretien intelligent. L’entreprise continue d’améliorer ses solutions pour répondre aux besoins des consommateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



