Pourquoi Robin sera un monstre dans le prochain Batman et Robin ?

Un prochain film centré sur Batman et Robin est prévu pour le DC Universe. La personnalité du nouveau Robin surprendra certainement le public néophyte.

Le DCU n’introduira pas seulement un nouveau Superman. Il présentera également un nouvel acteur pour Batman, différent de celui de Matt Reeves. Le premier chapitre Gods and Monsters aura effectivement un troisième film qui se focalise sur l’homme chauve-souris. Ce ne sera pas une aventure solo pour le personnage. Cette nouvelle adaptation sera le prochain Batman et Robin.

Les récentes adaptations de Batman en prise de vues réelles montrent le justicier masqué sans ses acolytes. La notion de Bat-Family n’existe pas dans ces œuvres. Dans Batman v Superman de Zack Snyder, le réalisateur y fait une subtile allusion. Le costume de Jason Todd – le second Robin qui va ensuite devenir Red Hood – est exposé dans une vitrine dans la Batcave.

Batman et Robin (Damian Wayne) ont déjà partagé l’affiche dans le film d’animation Son of Batman (2014).

James Gunn et Peter Safran veulent faire plus que Snyder pour honorer la Bat-Family. Les nouveaux patrons de DC Studios ont ainsi opté pour une histoire impliquant le célèbre partenaire de l’homme chauve-souris. Par ailleurs, le prochain film Batman et Robin mettra à l’honneur le cinquième Robin dans le lore du chevalier noir de Gotham. Il s’agit de Damian Wayne.

L’inspiration du prochain Batman et Robin

On sait peu de choses sur ce prochain film Batman et Robin. Néanmoins, il est connu que celui-ci s’intitule The Brave and the Bold. En plus de présenter un nouveau Batman, l’adaptation introduira Damian Wayne qui n’est autre que le fils de Bruce Wayne. Du haut de ses 10 ans, le petit garçon va accompagner son père dans ses sorties nocturnes à Gotham pour combattre le crime.

Les lecteurs assidus de DC Comics connaissent bien cette histoire. Ils savent également que le petit Damian n’a pas eu une enfance facile. The Brave and the Bold sera une adaptation de l’arc narratif Batman and Son de Grant Morrison dans la série Batman. Le public néophyte qui ne connaît pas cette intrigue aura certainement un choc devant le prochain film.

Damian le petit monstre

Damian a été entraîné pour tuer son père Bruce Wayne/Batman.

The Brave and the Bold ne sera pas l’heureuse histoire d’un père qui retrouve son fils. L’histoire sera plus sombre dans la mesure où le récit de Morrison est respecté. Être la descendance de Batman sort déjà de l’ordinaire, mais l’enfance de Damian est encore plus compliquée. Sa mère n’est autre que Talia al Ghul, la fille de Ra’s al Ghul. Ce dernier est le grand-maître de la Ligue des assassins.

Avant de retrouver son père, Damian grandit au sein de la Ligue des assassins. Il y suit un entraînement rigoureux pour en faire un assassin hors pair dès son plus jeune âge. Ce parcours difficile fait alors du personnage un petit garçon violent sans moralité. Avant de devenir le nouveau Robin, sa mission était de retrouver et de tuer son propre père. Le personnage est ainsi un véritable petit monstre. Ôter la vie ne lui provoque aucun état d’âme. Le public averti ne serait pas surpris de le voir commettre des atrocités dans le prochain Batman et Robin.