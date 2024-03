Dio lance des micromodules pour contrôler ses lumières où que l’on soit

Découvrez le DiO REV-LIGHT-MOD, une innovation qui transforme votre éclairage domestique en une expérience connectée et intelligente. Ce micromodule vous offre un contrôle total sur votre environnement lumineux, le tout sans complications ni coûts supplémentaires.

Pilotage à distance et personnalisation de l'éclairage

Le DiO REV-LIGHT-MOD révolutionne l'usage domestique de l'éclairage. Il permet un contrôle total depuis l'intérieur ou l'extérieur de la maison. Utilisant la radiofréquence et le WiFi, ce micromodule facilite la centralisation et la personnalisation de l'éclairage sans engendrer de frais supplémentaires ni de travaux onéreux.

Le produit est accessible à tous dès 19,90 euros. Cela démocratise ainsi la technologie domotique pour le grand public.

Simplicité d'installation et compatibilité étendue

L'installation du nouveau module est étonnamment simple et ne nécessite ni outils spécifiques ni modifications majeures dans le domicile. Il peut être placé derrière un interrupteur existant ou dans le plafond. Cette facilité rend sa mise en place discrète et non invasive.

De plus, sa compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Home ainsi que son intégration avec l'application DiO ONE assurent une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Avantages multiples pour un habitat connecté

Au-delà de la simple gestion de l'éclairage, le module offre des avantages considérables en termes de confort, d'économie d'énergie et de sécurité.

Les utilisateurs peuvent programmer des scénarios d'éclairage, simuler leur présence ou surveiller la consommation énergétique directement depuis leur smartphone. Il représente ainsi un pas en avant vers un mode de vie plus éco-responsable et sécurisé.

Disponibilité et accessibilité

Le DiO REV-LIGHT-MOD est désormais disponible chez Leroy Merlin et sur Chacon.com à un prix de 19,90 euros. Ce prix rend cette technologie accessible à un large public.

En combinant performance, facilité d'installation et coût abordable, DiO continue de renforcer sa position de leader sur le marché de la domotique et promet de transformer l'expérience domestique de millions de foyers en Europe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.