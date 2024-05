Aspirateur robot et produit nettoyant : ce qu’il faut savoir

Les aspirateurs robots gagnent en popularité grâce à leur praticité et leur efficacité. Ils facilitent grandement la vie quotidienne en effectuant le ménage à notre place. Comme pour tout autre appareil électroménager, il peut être tentant d'ajouter des produits nettoyants à l'eau utilisée lors du lavage du sol. Seulement, est-ce recommandé ? Cet article vous dévoile les détails à connaître sur l'utilisation de produits nettoyants dans votre aspirateur robot.

Peut-on mettre du produit dans aspirateur robot ? Oui, mais il faut uniquement ajouter une solution recommandée par le fabricant.

Faut-il utiliser un produit nettoyant avec un aspirateur robot ?

Dans la majorité des cas, les fabricants d'aspirateurs robots conseillent de ne pas ajouter de détergents ou autres produits chimiques dans le réservoir d'eau de l'appareil. Ces produits peuvent causer différents problèmes techniques, tels que l'encrassement et le colmatage des tubes d'aspiration et de dispersion d'eau. De plus, certains composants internes pourront être sensibles aux agents chimiques contenus dans les solutions nettoyantes.

Les détergents ne sont pas recommandés. Le principal problème que peut engendrer l'utilisation de détergent avec votre aspirateur robot vient du fait que ces produits vont très probablement nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Les tubes qui permettent de véhiculer l'eau jusqu'à la serpillère peuvent se boucher. Puis, les composants électroniques présents dans l'appareil risquent d'être endommagés par ces produits chimiques. Par ailleurs, la garantie fournie avec votre aspirateur robot ne couvrira probablement pas les dommages causés par l'utilisation de détergents.

Quelles alternatives aux détergents classiques ? Diverses solutions permettent de nettoyer efficacement tout en respectant les recommandations des fabricants d'aspirateurs robots. L'une d'entre elles consiste à n'utiliser que de l'eau claire. Cette méthode est également avantageuse pour les personnes allergiques ou sensibles aux irritants contenus dans certains produits nettoyants. Une autre solution plus écologique peut consister en l'emploi de vinaigre blanc, reconnu pour ses qualités nettoyantes et dégraissantes.

L'entretien régulier de l'aspirateur robot pour un nettoyage optimal

Même sans utiliser de produit nettoyant, votre aspirateur robot vous aidera grandement dans l'entretien quotidien de votre maison. Un entretien adéquat et régulier est donc nécessaire afin de garantir une performance optimale de votre appareil.

Nettoyage du réservoir après chaque utilisation. Pour éviter la formation de dépôts calcaires et autres résidus dans le réservoir d'eau, rincez celui-ci abondamment après chaque utilisation de l'aspirateur robot. N'hésitez pas également à nettoyer les différents filtres, en suivant les indications fournies par le fabricant.

Vérification des brosses et de la serpillère. Assurez-vous régulièrement que les brosses de votre aspirateur robot soient propres et exemptes de débris. Pour ce faire, retirez-les simplement de l'appareil. Ensuite, enlevez tous les résidus présents à l'aide d'une brosse ou d'un peigne adapté. De même, pensez à changer la serpillère. Usée ou encrassée, cette dernière ne vous permettra pas d'obtenir un résultat de nettoyage satisfaisant.

L'aspirateur robot laveur : une alternative pratique pour un sol impeccable

Pour bénéficier de l'aspiration et du lavage au sein d'un seul appareil, des modèles d'aspirateurs robots laveurs existent. Ces derniers combinent les deux fonctionnalités et peuvent ainsi passer l'aspirateur puis laver le sol avec une seule machine. Retrouvez les modèles les plus performants du moment sur notre guide comparatif.

Ce type d'appareil dispose d'un réservoir d'eau séparé pour humidifier la serpillère située sur sa partie inférieure. En activant cette fonction, l'aspirateur robot dépose de l'eau sur le sol pendant son trajet et ainsi lave les surfaces grâce au frottement de la serpillère. L'utilisation de produit nettoyant reste toutefois déconseillée avec ces modèles, mais leur efficacité est optimisée grâce à une combinaison d'aspiration et de lavage.

Quelle fréquence pour les utilisations ?

Selon la propreté de votre maison et le niveau de passage dans celle-ci, l'utilisation d'un aspirateur robot laveur peut varier en fonction des besoins. Dans tous les cas, il est préférable de suivre les recommandations du fabricant concernant l'entretien et l'intensité d'utilisation de ce type d'appareil afin de ne pas risquer de l'endommager prématurément.

