France / Pologne : comment regarder le match en streaming et replay ?

Aucun fan du ballon rond ne peut manquer la coupe du monde 2022. Encore moins l’affrontement entre les deux géants du foot, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Découvrez comment regarder le match France/Pologne en live ou en rediffusion peu importe votre localisation.

Deux jours nous séparent de cette grande occasion opposant les bleus à l’équipe polonaise. TF1 le diffuse ce dimanche 04 décembre à 18 h. Pas de panique, même si cette chaîne n’est pas accessible depuis l’étranger, vous pouvez profiter pleinement du match de là où vous êtes. Comment ? Découvrez nos astuces dans les lignes qui suivent.

Comment regarder le match France/Pologne en streaming et en replay ? En France ou n’importe où à l’étranger, Molotov vous donne la possibilité de suivre le match qui opposera l’équipe de France et la Pologne depuis tous vos écrans en continu ou en différé. Voici comment procéder : Téléchargez l’application

Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter pleinement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

France / Pologne : la solution ultime pour regarder le match sur tous les écrans connectés

Nouvelle affiche pour le compte de la huitième de finale de la Coupe du monde 2022, les bleus vont défier la Pologne pour tenter de ramener encore une fois la coupe à la maison. Une rencontre qui sera bien évidemment retransmise en direct sur TF1 et le coup d’envoi sera donné à 16:00.

Si vous êtes à l’étranger, vivez la passion du foot en exclusivité ou en replay sur Molotov depuis tous vos écrans connectés. En effet, avec cette solution, vous pouvez désormais profiter au maximum de toutes les rencontres de la Coupe du Monde 2022 depuis votre smartphone, ordinateur, tablette et Smart TV. Ainsi, que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, vous allez pouvoir assister au match France / Pologne en toute liberté.

À noter toutefois que la version gratuite de Molotov n’est disponible qu’en France. Pour accéder au site depuis l’étranger, il faudra souscrire à l’offre Molotov Plus. Pour 4,99 € par mois et sans engagement, ce plan premium vous permet dans un premier temps de profiter d’une meilleure qualité de diffusion. Ainsi, vous pourrez bénéficier de la meilleure expérience de streaming possibles.

De plus, Molotov Plus vous donne accès à des fonctionnalités avancées par rapport aux applications des TV classiques. Entre autres, cette formule vous permet de suivre le match France/Pologne et l’intégralité des matchs de l’équipe de France en dehors des horaires de diffusion grâce au replay. Vous pourrez également enregistrer les différents programmes pour les regarder hors connexion via les serveurs du site. Ajoutez à cela le contrôle du direct et la possibilité de brancher 4 écrans en simultanée sur l’application.

Pour profiter de tous ces avantages, vous devez d’abord ouvrir un compte, puis télécharger l’application depuis Play store pour les appareils Android et App Store pour les appareils sous iOS.

Molotov : la télévision où que vous soyez

Surnommée le Netflix de la télé, Molotov TV est une plateforme de streaming qui vous permet de profiter de la télévision en direct ou à la demande, et d’enregistrer des programmes pour les regarder plus tard. Avec Molotov Plus, vous avez un accès illimité à 80 chaînes de télévision avec une qualité de visionnage haute définition partout en Europe. Ainsi, vous retrouverez sur la plateforme vos chaînes préférées : TF1, M6, Arte, France 2, C8, BFM Business, mais aussi les chaînes de télévisions étrangères.

De ce fait, outre le match France/Pologne, vous pourrez suivre des milliers de programmes télé. Séries françaises et US, actualités, films, sport, documentaires, télé-réalité, programmes pour enfants, concerts, divertissement… Avec Molotov la télé n’a jamais été aussi accessible et portable.

De plus, vous pourrez commencer à regarder votre émission sur votre smart TV puis continuer sur votre ordinateur, votre smartphone ou tablette. À savoir que vous avez la possibilité d’accéder à Molotov directement depuis votre navigateur web : Google Chrome, Firefox ou Safari.

Cerise sur le gâteau : Molotov met à votre disposition un moteur de recherche (à commande vocale sur Apple TV) qui vous permet d’accéder à un contenu en quelques secondes juste en tapant le nom de l’émission, du thème et même le nom d’un acteur ou d’un réalisateur.

Match France / Pologne : FAQ sur la compétition

Où le match entre la France et la Pologne se tiendra-t-il ?

Cette rencontre aura lieu au stade Al Thumama à Doha.

Quand se déroulera le match France / Pologne ?

La rencontre se passera le dimanche 04 décembre 2022 à 16h.

Quelles sont les chaînes qui diffusent ce match ?

En France, beIN Sports et TF1 sont autorisés à diffuser les matchs de la Coupe du Monde 2022. Le premier est l’unique diffuseur qui propose l’intégralité de la compétition. Tandis que TF1 a acheté un coffret composé des 32 meilleures rencontres, incluant toutes celles de l’équipe de France. Dont :

5 grands matches des 1/8e,

3 grandes affiches des 1/4 de finale,

2 demi-finales,

match pour la troisième place.