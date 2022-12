France / Angleterre : comment regarder le match en streaming et replay ?

Quand la France joue avec ses joueurs titulaires, on pourrait déjà croire que le coq sportif rentrera encore avec la représentation de la déesse grecque de la victoire (la victoire ailée). Quant à l’Angleterre, 90 % de victoire écrasante depuis le début de la compétition. Le match promet d’être une guerre sans pitié. Découvrez dans ce guide comment regarder le match France/Angleterre en streaming ou en replay.

Les deux as vont se rencontrer ce samedi au stade Al Bayt Stadium. Même en analysant les probabilités de victoire, il est purement impossible de prédéterminer l’issue du match. TF1 diffusera l’affrontement en full time pour ne rater aucune occasion. Dans le cas où vous n’auriez pas la possibilité d’accéder à cette chaîne, découvrez comment regarder le match autrement.

Comment regarder le match France/Angleterre en streaming et en différé ? En France ou à l’étranger, vous pouvez regarder le match France/Angleterre en direct ou de manière délinéarisée sur Molotov depuis tous vos appareils connectés. Pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités du site, voici les étapes à suivre : Téléchargez l’application Molotov

Molotov Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter complètement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

Regarder le match France / Angleterre avec la télévision révolutionnaire

De nos jours, il est possible de casser les codes habituels de la télévision avec des plateformes révolutionnaires comme Molotov TV. Si vous souhaitez regarder les matchs de la Coupe du monde 2022 de chez vous, au bureau ou encore en voyage, il suffit de vous abonner à Molotov Plus. Cette offre vous permet de suivre en direct ou en replay les rencontres de vos équipes favorites. En effet, vous pouvez désormais profiter de tous vos matchs préférés depuis vos appareils connectés. Entre autres, Molotov est accessible sur votre ordinateur avec Google Chrome, Firefox ou Safari. Vous pouvez aussi vous servir de la plateforme depuis votre appareil mobile via l’application.

Le diffuseur de streaming à la française vous propose entre autres des contenus de qualité HD sur l’ensemble des matchs diffusés par TF1 tout au long de cette compétition. Ainsi, pour 4,99 euros par mois et sans abonnement, vous avez la possibilité de voir en exclusivité l’affrontement entre la France et l’Angleterre même sur la tour Eiffel. Dans tous les cas, si le match vous semble symbolique grâce à un coup de pied arrêté, un coup franc exceptionnel ou un but mémorable, il vous est possible de l’enregistrer et le revoir en replay.

De plus, l’offre payante de Molotov permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités avancées, telles que l’accès à l’application depuis toute l’Europe ou encore l’enregistrement de vos émissions préférées dans le cloud. Sans oublier que la plateforme de streaming vous permet d’utiliser 4 écrans en simultanée. Afin de bénéficier de tous ces avantages, il est nécessaire d’ouvrir un compte.

Molotov : la télé accessible de partout

Molotov est un site de télévision par Internet OTT. Il reflète le level up de la télévision française en diffusant les émissions de la TNT sur tous vos écrans connectés. Surnommé le Netflix de la télé, Molotov révolutionne également la distribution de la télévision en permettant à ses abonnés de profiter de leurs programmes favoris, que ce soit en direct ou à la demande.

En somme, Molotov vous permet de bénéficier gratuitement des 41 chaînes de la TNT. Toutefois, elle propose également sa formule Molotov Plus pour que vous puissiez accéder à 80 autres chaînes de télévision en full HD. En plus du match France/Angleterre sur TF1, vous pouvez suivre d’autres programmes sur Paris Première, TV Breizh, Téva, Comedy Central, Crime District, AB1, KTO, Euronews, France 24, i24News, Bsmart, i24 News arabe, CNN, i24 News anglais, TéléPaese, Paramount Channel Décalé, Cheddar, Action, TCM Cinéma, Paramount Channel, Drive in movie channel, Duck TV, Pitchoun, Tiji, Nickelodeon Junior, Canal J, Nickelodeon, Nickelodeon +1, Boomerang, Boing, Toonami… Grâce à Molotov, la télévision devient accessible et nomade.

Que vous soyez en France ou à l’étranger, profitez sans plus attendre des chaînes en direct, des replays, mais également des contenus enregistrés.

Regarder le match France/Angleterre : FAQ sur la compétition

Quand et où se déroulera le match ?

Le quart de finale entre l’équipe de France et celle d’Angleterre se déroule le samedi 10 décembre à 20 h dans le stade Al-Bayt d’Al-Kho.

Qui sont les diffuseurs officiels la Coupe du monde 2022 en France ?

En France, TF1 et BeIN Sports ont obtenu les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde 2022.