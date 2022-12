Croatie / Brésil : comment regarder le match gratuitement ?

Comme le prévoyait de nombreux pronostics, le Seleçao du Brésil bat à plate couture la Corée du Sud et rejoint la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux équipes vont donc s’affronter ce vendredi 9 décembre à 16h sur la pelouse de l’Education City Stadium, en exclusivité sur BeIN Sports en France. Découvrez comment regarder le match Croatie/Brésil gratuitement.

Invaincue depuis le début de cette 22e édition de la Coupe du monde, la sélection sud-américaine fait partie des grands favoris des amateurs du ballon rond. De leur côté, même si les Vatreni ont bien pris de l’âge depuis leur première participation au mondial, la sélection de Zlatko Dalić peut toujours s’appuyer sur l’inépuisable Luka Modric. Cette rencontre entre les croates, vice-champion en titre, et les brésiliens, quintuple champion du monde, promet ainsi un spectacle à couper le souffle. Alors, laquelle des deux équipes gagnera son ticket pour la demi-finale ? Découvrez sans plus attendre comment regarder le match Croatie/Brésil sans payer le moindre centime.

Comment regarder le match Croatie/Brésil gratuitement ? La télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement l’intégralité des matchs de la coupe du monde 2022. Voici comment y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Regarder le match Croatie/Brésil gratuitement sur les chaînes étrangères

Sorti vainqueur de la huitième de finale de la Coupe du monde 2022 face à l’équipe sud-coréenne, le Brésil affrontera les vice-champions en titre. En effet, Neymar et ses coéquipiers n’ont pas laissé de doute concernant leur victoire bien méritée face aux Guerriers Taeguk. D’autant plus que cette année, le Seleção part grand favori du tournoi. Face à eux, on retrouve la Croatie qui a usé de son expérience contre les Samurai Blue. Ainsi, les Vatreni et le Seleçao se retrouveront ce vendredi à 16 h pour les quarts de finale. Une rencontre qui vous l’avez compris n’est à rater sous aucun prétexte.

En France, beiN Sports est le diffuseur officiel de l’intégralité des matchs de la Coupe du monde au Qatar. Pour pouvoir regarder le match Croatie/Brésil et les autres rencontres jusqu’à la finale, vous devez prendre un abonnement chez eux. Heureusement, il existe d’autres alternatives gratuites pour ne rien rater de cette rencontre inédite.

Dans les faits, vous pouvez suivre la compétition en direct sur la chaîne publique belge RTBF à la seule condition d’utiliser un VPN comme NordVPN.

De fait, grâce à cette solution, vous avez la possibilité d’accéder à une adresse IP locale en vous connectant au serveur de la Belgique. Vous pouvez ainsi contourner la géo-restriction et suivre l’intégralité de la rencontre depuis la France, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Outre la Belgique, d’autres chaînes étrangères diffusent également toutes les rencontres de la Coupe du monde gratuitement et sans avoir à souscrire à un abonnement. Voici quelques sites et le pays où vous pouvez connecter votre VPN profiter de la rencontre Croatie/Brésil gratuitement :

RTBF (Belgique) : https://www.rtbf.be/

VRT (Belgique) : https://www.vrt.be/nl/

RTS (Suisse) : https://www.rts.ch/

RSI (Suisse) : https://www.rsi.ch/

SRF (Suisse) : https://www.srf.ch/

ORF (Autriche) : https://orf.at/

Nos (Pays-Bas) : https://www.npostart.nl/live

ARD1 (Allemagne) : https://www.vrt.be/nl/

SBS On Demand (Australie) : https://www.sbs.com.au/ondemand/

Pourquoi utiliser un VPN pour profiter pleinement du match ?

Les fans français de football savent que la rencontre entre la Croatie et le Brésil ne sera diffusée en clair que sur beiN Sports. Bien entendu, vous devrez vous abonner à une offre pour pouvoir regarder ce match. Du côté des pays voisins, les chaînes publiques comme RTBF, VRT, RTS ou RSI prévoient de retransmettre ce face à face en direct et gratuitement. Toutefois, en raison des blocages géographiques, il ne sera pas possible de suivre cette rencontre sans un petit coup de pouce.

Dans les faits, seul un VPN pour le streaming vous permettra de regarder en toute légalité le match Croatie/Brésil via une plateforme se trouvant dans un autre pays. Concrètement, grâce à une solution VPN vous pouvez modifier votre emplacement virtuel et faire comme si vous étiez réellement sur le territoire.

Par ailleurs, il faut savoir qu’un VPN est compatible avec tous vos écrans connectés : ordinateur, smartphone, tablette, et même votre smart TV. Ainsi, vous pouvez regarder le match de n’importe où sans aucune restriction.

Match Croatie/Brésil : FAQ sur la compétition

Quand aura lieu le match Croatie/Brésil ?

Le match Croatie/Brésil est prévu le vendredi 09 décembre 2022 à 16 h.

Quelles chaînes diffusent officiellement la Coupe du monde 2022 en France ?

Les chaînes qui diffusent officiellement la Coupe du monde au Qatar sont beiN Sports et TF1. Si le premier diffuse l’intégralité des matchs, le deuxième ne transmet que 28 rencontres.

Qui diffuse officiellement le match Croatie / Brésil en France ?

Pour la France, la chaine BeIN Sports a l’exclusivité sur cette rencontre. De fait, il est possible de s’abonner à la chaine via Canal Plus pour 34,99 euros/mois.