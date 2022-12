Argentine/Croatie : où regarder le match en streaming et à la TV gratuitement ?

Après un vendredi riche en rebondissements, la Croatie et l’Argentine se qualifient pour la demi-finale de la Coupe du monde 2022. C’est donc un match complètement fou qui nous attend à Lusail Stadium. Découvrez dans ce guide comment regarder le match Argentine/Croatie en streaming ou en replay.

À la surprise générale, la Seleção, grande favorite de la compétition, a cédé vendredi au Education City Stadium face aux Vatreni qui ont géré d’une main de maître une cruelle séance de tirs au but. Héroïques, Luka Modric et ses coéquipiers se retrouvent comme il y a quatre ans en demi-finale de la Coupe du monde. Face à eux, la légende vivante et son équipe sorti vainqueur contre le Pays-bas à l’issue d’une irrespirable séance de penalty. l’Albiceleste poursuit donc sa route vers le dernier carré. Une première fois depuis le mondial 2014 qui s’est déroulé au Brésil. Bientôt à la retraite, Messi va jouer le tout pour le tout pour cette rencontre. Evidemment, il entend bien gagner son ticket pour la finale.

Pour ne rien rater de ce face à face entre les géants du football, découvrez comment regarder le match Argentine/Croatie même à l’étranger

Où regarder le match Argentine/Croatie en streaming et en replay ? TF1 diffuse gratuitement et en clair les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En streaming, vous avez également la possibilité de regarder le match Argentine/Croatie en streaming ou en replay sur Molotov depuis vos écrans connectés, même à l’étranger. Voici les étapes à suivre : Téléchargez l’application Molotov

Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter complètement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

Regarder le match Argentine/Croatie depuis l’étranger avec Molotov

Ce mardi s’annonce sportif avec un match de demi-finale à l’affiche de cette 22e édition de la Coupe du monde. Si bon nombre de personnes préfèreront profiter de leur soirée loin de l’écran, les amateurs du ballon rond ne rateront sous aucun prétexte le match de la Croatie et de l’Argentine. Surtout avec un Messi et un Luka Modric qui se battront jusqu’au bout pour décrocher leur place au soleil à côté du Maroc ou de la France.

Si vous n’avez pas la chance d’avoir une télévision avec TF1 à votre disposition, ou si vous êtes à l’étranger, Molotov est là pour vous faire profiter de cette rencontre. Grâce à ce service, profiter de ce face à face en streaming avec des commentaires en français.

Avec plus de 18 millions de spectateurs à travers l’Europe, Molotov se présente aujourd’hui comme la solution la plus populaire pour regarder la télé. Et cela, depuis n’importe où et à tout moment. Surnommée le Netflix de la télé, cette plateforme vous permet de vivre le meilleur du Mondial en qualité HD sur TF1. À noter que la chaîne est comprise dans l’offre Molotov Plus.

Ainsi, pour 4.99€ par mois et sans engagement, vous pouvez profiter de la rencontre entre le Croatie et l’Argentine où que vous soyez. À la maison, au bureau ou en déplacement à l’étranger, Molotov vous donne l’opportunité de soutenir votre équipe favorite à distance depuis tous vos écrans connectés : ordinateur, tablette, smartphone, smart TV…

Il vous suffit de vous rendre sur votre magasin d’application virtuel ou directement sur son site pour installer l’application. Puis, ouvrir un compte et suivre le match. Notons toutefois, que vous pouvez, il est également possible d’utiliser le service depuis un ordinateur sans avoir besoin d’installer l’application.

Molotov Plus : une foultitude d’avantages à la clé

Avec Molotov Plus, la télé en direct en replay ou à la demande est désormais accessible partout et à tout moment ! Regardez le match Argentine/Croatie comme vous ne l’avez toujours rêvé avec des fonctionnalités inédites et haut de gamme. Entre autres, cette offre payante de Molotov vous permet de contrôler le direct et revenir en arrière. Vous pouvez enregistrer vos émissions préférées dans le cloud pour les regarder plus tard en offline.

Mais, Molotov, ce n’est pas que du foot ! La plateforme vous donne aussi la possibilité d’accéder à 80 chaînes de télé en Full HD. Ainsi, en plus du match Argentine/Croatie sur TF1, vous pouvez également suivre d’autres programmes télé français ou étranger. Entre autres, vous aurez accès à Paris Première, Paramount Channel, Drive in movie channel, Cheddar, TCM Cinéma, Nickelodeon ou encore Boomerang.

Cerise sur le gâteau : Molotov vous permet de regarder vos émissions sur plusieurs appareils simultanément.

Regarder le match Argentine/Croatie : FAQ sur la compétition

Quand se déroulera le face à face entre la Croatie et l’Argentine ?

La demi-finale entre l’équipe de Croatie et celle d’Argentine se déroule ce mardi 13 décembre à 20h.

Où se déroule le match ?

La rencontre se déroule au Lusail Stadium dans la ville d’Al Daayen.

Qui sont les diffuseurs officiels de la Coupe du monde 2022 en France ?

En France, TF1 et BeIN Sports (à partir de 34,99 euros/mois via Canal) ont obtenu les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde 2022.