Japon / Croatie : comment regarder le match gratuitement en streaming ?

En France, seule BeIN Sports dispose des droits de diffusion de l’affrontement entre le Samouraï blue et les Vatreni. Pour ne rien rater de cette rencontre, il faudra ainsi souscrire à un abonnement. Heureusement, il existe d’autres alternatives pour regarder le match Japon/Croatie gratuitement et en streaming direct.

Ce lundi 5 décembre 2022 à 16h, nous allons assister en direct de Doha à un huitième de finale assez exceptionnel. La sélection d’Hajime Moriyasu va tenter de se qualifier pour la première fois de leur histoire aux quarts de finale d’un mondial. Face à eux, on retrouve les croates, les finalistes de la Coupe du monde 2018. Quelle équipe décrochera son ticket ? Découvrez dans ce guide comment regarder le match Japon/Croatie gratuitement en streaming direct.

Comment regarder le match Japon/Croatie gratuitement ? La télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement l’intégralité des matchs de la coupe du monde 2022. Voici comment y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

La chaîne RTBF pour regarder le match Japon/Croatie gratuitement

Déjà vainqueur surprise face à la Mannschaft pour son premier match de cette 22e édition, la sélection nippone est en train d’écrire un morceau d’histoire dans le grand livre de la Coupe du monde. Ce jeudi soir face à la Roja qui avait pourtant ouvert le score, l’équipe de Maya Yoshida et ses coéquipiers s’est imposée avec un beau score 2-1 grâce à Ritsu Doan et Ao Tanaka. Une victoire qui permet aux japonais de sécuriser leur première place avec 6 points au compteur et de se qualifier pour la deuxième fois consécutive en 8e de finale.

De leur côté, les Croates, invaincus depuis le début de la Coupe du monde, nous démontrent une fois de plus leur maîtrise du ballon rond. Bien qu’elle ait failli se faire éliminer par la Belgique, la sélection de Zlatko Dalic, vice-champion du monde en titre, est bien décidée à ne pas se laisser faire. C’est donc un huitième de finale palpitant qui nous attend ce lundi sur la pelouse du stade Al-Janoub (Al-Wakrah).

Ce face à face entre le Japon et la Croatie sera diffusé en clair et en exclusivité sur la chaîne beIN SPORTS. Pour en profiter, il faudra souscrire à un abonnement. Toutefois, sachez que cette rencontre et toutes celles de la Coupe du Monde 2022 est diffusée en Belgique en direct et gratuitement sur la chaîne publique RTBF. Pour éviter les frais d’abonnement beIN, vous pouvez utiliser un VPN comme NordVPN et vous connecter à un serveur belge. Cela vous permettra de contourner les restrictions géographiques en masquant votre emplacement réel. Vous pourrez ensuite accéder à la chaîne à l’adresse https://www.rtbf.be et profiter du match avec des commentaires en français

Regarder le match de huitièmes Japon vs Croatie sur une chaîne étrangère avec un VPN

Outre la Belgique, d’autres chaînes publiques étrangères prévoient également de diffuser le match Japon/Croatie gratuitement. C’est notamment le cas de RTS, Abema ou ORF. Là encore, vous avez la possibilité d’utiliser un VPN pour débloquer l’accès à ces chaînes. Concrètement, un VPN vous permet d’accéder à une adresse IP local du pays de votre choix et de suivre le match comme si vous étiez virtuellement dans ce pays.

Voici l’adresse de quelques sites et le pays où vous pouvez connecter votre VPN pour pouvoir regarder le match Japon/Croatie gratuitement :

RTS (Suisse) : https://www.rts.ch/

Abema TV (Japon) : https://abema.tv/

BBC iPlayer (Royaume-Uni) : https://www.bbc.co.uk/iplayer

ARD1 (Allemagne) : https://www.vrt.be/nl/

iTV (Royaume-Uni) : https://www.itv.com/

DR (Danemark) : https://www.dr.dk/drtv/

ORF (Autriche) : https://orf.at/

SBS On Demand (Australie) : https://www.sbs.com.au/ondemand/

RAI (Italie) : https://www.raiplay.it/dirette

RTE2 (Irlande) : https://www.rte.ie/player/onnow/channel/RTE2/66546216064

Nos (Pays-Bas) : https://www.npostart.nl/live

RTP (Portugal) : https://www.rtp.pt/play/direto/rtp1

ServusTV (Autriche) : https://www.servustv.com/

VRT (Belgique) : https://www.vrt.be/nl/

RTVE (Espagne) : https://www.rtve.es/

ZDF (Allemagne) : https://www.zdf.de/

Match Japon/Croatie : FAQ sur la compétition

À quelle heure sera diffusé le match Japon/Croatie ?

Le coup d’envoi du match entre Japon et Croatie pour la 8e de finale, sera donné le 05 décembre 2022 à 16 h 00.

Qui sont les diffuseurs officiels de la Coupe du Monde 2022 ?

En France, TF1 et BeIn Sport ont les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Comme TF1 n’a acheté qu’un coffret des 28 plus belles rencontres, dont l’intégralité des matchs de l’Équipe de France, la chaîne ne retransmettra pas le match Japon/Croatie. Cette 8ᵉ de finale ne sera donc diffusée en direct que sur BeIn 1.

Dans les pays voisins, la chaîne RTBF et VRT (chaîne de la communauté flamande de Belgique) vont diffuser gratuitement tous les matchs restants de cette compétition internationale. En Suisse, ce sont les chaînes RTS, SRF et RSI qui assureront la diffusion en direct.