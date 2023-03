Où regarder Everything Everywhere All at Once gratuitement ?

Beaucoup n’ont pas encore vu le film ayant fait sensation à la cérémonie des Oscars cette année. La SVOD permet aujourd’hui de regarder Everything Everywhere All at Once gratuitement.

Le film co-écrit et co-réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert a remporté l’Oscar du meilleur film, cette année. Notez qu’il ne s’agit pas de sa seule récompense aux Oscars 2023. Rappelons que l’an dernier, l’œuvre a eu une distribution compliquée en France lors de sa sortie mondiale. Nombreuses sont les salles françaises à ne pas avoir proposer de regarder Everything Everywhere All at Once.

Comment voir le film gratuitement ? Everything Everywhere All At Once est actuellement disponible en streaming sur OCS. En vous abonnant via Prime Video, il est possible de tester le service pendant 30j gratuitement. Essayer OCS gratuitement

Michelle Yeoh a remporté l’Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle dans Everything Everywhere All at Once.

De quoi parle Everything Everywhere All at Once ?

L’histoire de Everything Everywhere All at Once se focalise sur la quinquagénaire Evelyn Wang. Cette dernière au bord de l’épuisement. Celle-ci a cette désagréable impression que tout lui échappe dans sa vie. Le mari avec lequel elle partage son existence depuis plus de 20 ans veut divorcer. Evelyn apprend dans le même temps l’homosexualité de sa fille Joy. La citoyenne américaine d’origine chinoise subit aussi la pression de la contrôleuse des impôts qui audite sa laverie.

Evelyn voit son quotidien basculer quand une version alternative de son mari Waymond. La mère de famille découvre l’existence du multivers. Elle apprend également que la survie de tous les autres mondes repose sur ses mains. C’est alors le début d’une folle aventure pour la pauvre gérante. Si on adore les histoires drôles et émouvantes, alors il faut regarder Everything Everywhere All at Once.

Evelyn Wang et ses proches dans Everything Everywhere All at Once.

Parle mieux du multivers que Doctor Strange and the Multiverse of Madness

Le multivers est un concept que l’incontournable Avengers: Endgame a introduit dans le Marvel Cinematic Universe. Celui-ci a ensuite développé dans les séries de la franchise pour effectuer un retour sur grand écran avec Doctor Strange and the Multiverse of Madness de Sam Raimi en 2022. Le MCU et les auteurs de Everything Everywhere All at Once ne possèdent pas la même approche du multivers.

Le MCU a proposé une débauche d’effets spéciaux numériques pour son film. Rappelons que le récent opus de Doctor Strange a bénéficié d’un budget colossal de 200 millions de dollars. Ce qui est très loin des 14 à 25 millions du long métrage de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Les deux auteurs ont davantage misé sur la créativité et la mise en scène. On fait mieux de regarder Everything Everywhere All at Once pour son approche plus travaillée du multivers.

Regarder Everything Everywhere All at Once gratuitement sur OCS

Beaucoup n’ont pas pu regarder Everything Everywhere All at Once en salle l’an dernier. Il n’y a pas eu suffisamment d’exploitants qui proposaient le film. Cela en raison d’un accord difficilement trouvé entre la maison de production et les distributeurs français. Notez que cette œuvre incontournable a failli ne pas sortir dans les salles françaises.

Les plateformes de SVOD offrent aujourd’hui l’opportunité de faire un rattrapage. Sur OCS, il est possible de regarder Everything Everywhere All at Once gratuitement en testant Amazon Prime Video pendant un mois. Par ailleurs, Pathé reprogramme le film dans ses salles à la suite de son regain de popularité grâce aux Oscars.

Sinon, lisez ici pour savoir où regarder en streaming tous les films nommés à l’Oscar du meilleur film cette année.