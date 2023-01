Oscars 2023 : Où regarder les nommés à l’Oscar du meilleur film

Les nommés aux Oscars 2023 dans la catégorie meilleur film sont connus. Pour faire un rattrapage, certains films sont déjà disponibles en streaming en France.

La liste des nommés à l’Oscar du meilleur film aura beaucoup fait parler après son dévoilement. Personne ne remet en question la légitimité des titres retenus pour la prestigieuse récompense. Néanmoins, les connaisseurs et les amateurs auraient voulu une liste plus longue. Quelques-unes des œuvres incontournables de l’an dernier brillent par leur absence. Quoi qu’il en soit, les nommés aux Oscars 2023 dans la catégorie meilleur film ne changeront plus. Ceux que vous n’avez pas encore vus, vous pouvez les découvrir via le streaming.

Les 10 titres retenus aux Oscars 2023 pour la récompense du meilleur film.

À l’Ouest, rien de nouveau d’Edward Berger

À l’Ouest, rien de nouveau n’a pas eu une sortie en salle mondiale. Le film est directement arrivé sur Netflix après sa présentation au Festival de Toronto en septembre dernier.

En streaming:

Netflix.

Elvis de Baz Luhrmann

En VOD sur :

Apple TV

Orange VOD

Microsoft Store

YouTube

Rakuten TV

UniversCiné

Amazon Prime Video

En streaming :

HBO Max (accessible avec VPN pointé sur les États-Unis, 7 jours d’essai gratuit)

Everything Everywhere All at Once des Daniel

En VOD :

Google Play Movies

Microsoft Store

YouTube

Apple TV

Orange VOD

Filmo TV

CANAL VOD

Rakuten TV

UniversCiné

Amazon Prime Video

En streaming :

Prime Video (accessible avec VPN pointé sur les États-Unis, 30j d’essai gratuit)

Top Gun: Maverick de Joseph Kosinski

En streaming :

MyCanal

Paramount Plus (avec VPN pointé sur les États-Unis, 7 jours d’essai gratuit)

Sans filtre de Ruben Östlund

En VOD :

UniversCiné

Apple TV

Google Play Movies

Microsoft Store

YouTube

CANAL VOD

Rakuten TV

Amazon Prime Video

Avatar: La Voie de l’eau de James Cameron

Uniquement en salles.

Avatar: La Voie de l’eau est l’un des deux cas particuliers de cette sélection des Oscars 2023 pour la meilleur film. Son avant-première s’est tenue à Londres le 6 décembre dernier. Le film de James Cameron submerge les salles françaises depuis le 14 décembre. Sa sortie américaine a eu lieu le 16 décembre. Le film événement est encore disponible en salle où il continue de battre les records de box-office. Notez que l’œuvre a engrangé 2,116 milliards de dollars. Ce qui en fait le quatrième plus gros succès du box-office mondial.

La suite d’Avatar pourrait prochainement prendre la troisième place au Titanic de… James Cameron. Sa sortie sur les plateformes de streaming se fera donc après la cérémonie des Oscars.

Les Banshees d’Inisherin de Martin McDonagh

En streaming :

Disney Plus (avec VPN pointé sur le Royaume-Uni)

The Fablemans de Steven Spielberg

En VOD (avec VPN pointé sur les États-Unis) :

Amazon Prime Video

YouTube

Apple TV

Tár de Todd Field

En streaming :

Peacock (avec VPN pointé sur les États-Unis, 7 jours d’essai gratuit)

Women Talking de Sarah Polley

Uniquement en salles.

Même s’il est loin de battre des records au box-office, Women Talking se trouve dans une situation similaire à celle d’Avatar: La Voie de l’eau. Cette adaptation du roman éponyme de Sarah Polley n’est disponible sur aucune plateforme de streaming. Sa sortie en salle aux États-Unis n’a eu lieu que le 20 janvier dernier. Le long métrage arrivera dans les salles françaises le 8 mars prochain.