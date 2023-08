Au cœur de l’effervescence sportive mondiale, un événement tant attendu se profile à l’horizon. Les passions se rallument, les cœurs battent plus fort, car le monde du basket s’apprête à vibrer au rythme de la Coupe du Monde 2023. Une opportunité incontournable de plonger dans l’action en direct, de ressentir chaque tir, chaque dribble, et de partager l’émotion collective. Suivez le guide pour regarder la Coupe du Monde Basket 2023 gratuitement.

L’univers du basketball s’apprête à dévoiler son spectacle le plus époustouflant : la Coupe du Monde 2023. Du 25 août au 10 septembre, les parquets des Philippines, du Japon et de l’Indonésie accueilleront 32 équipes venues du monde entier. Une mêlée de talents, de stratégies et d’émotions s’annonce, avec 92 matchs en vue pendant ces 16 jours de ferveur sportive.

Préparez-vous à être témoin d’un spectacle mondial unique et découvrez comment regarder la Coupe du Monde Basket 2023 gratuitement.

Comment regarder la Coupe du Monde Basket 2023 en direct gratuitement ? Pour ne rien manquer de l’action en direct de la Coupe du Monde de Basket 2023, la chaine RCTI+ se présente comme la solution idéale. Mais comment y accéder depuis n’importe où dans le monde ? Voici comment faire : Télécharger un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Mettre le VPN sur la Indonésie

Aller sur le site de RCTI +

Regarder les matchs Essayer NordVPN gratuitement

Coupe du Monde Basket 2023 : éclats de passion et dribbles époustouflants

Un vent de passion et d’excitation balaye la planète, porté par l’approche imminente de la Coupe du Monde FIBA 2023. Du 25 août au 10 septembre, les Philippines, le Japon et l’Indonésie s’apprêtent à se métamorphoser en des terres de compétition féroce et de magie sportive. Avec 32 équipes étoilées, un total ébouriffant de 92 matchs en perspective et une période effrénée de 16 jours, cette 19ᵉ édition promet d’être un véritable festin pour les amoureux du basket.

Chaque équipe de la puissance américaine à l’élégance asiatique, de l’audace européenne à l’ardeur africaine, incarne le rêve d’une nation tout entière. Paris 2024 n’est pas loin et sept opportunités olympiques seront saisies par des héros du parquet lors de ce tournoi électrisant.

Les parcours tumultueux de qualification, les sacrifices consentis, tout converge vers cette compétition où les espoirs deviennent des paniers, les rêves se transforment en passes précises et les aspirations se traduisent en dunks spectaculaires.

Et tandis que les projecteurs se fixent sur le jeu, la dimension humaine du basketball se révèle. Les gestes d’entraide, les moments de camaraderie et les sourires partagés transcendent les frontières et réunissent les peuples. La Coupe du Monde 2023 sera bien plus qu’un simple tournoi, elle sera le témoignage vibrant de la passion qui anime chaque rebond, chaque tir et chaque dribble.

En haleine, nous attendons, le cœur battant d’impatience, prêts à vivre ces moments inoubliables où le sport transcende le simple jeu pour devenir une symphonie d’émotions, de compétition et d’esprit d’équipe.

RTCI : votre Source de streaming pour la Coupe du monde de Basketball 2023

Pour tous les amateurs de basketball, la Coupe du Monde de Basketball 2023 est un événement très attendu, réunissant les meilleures équipes du monde dans une compétition acharnée. Si vous cherchez un moyen accessible et pratique de suivre tous les matchs en direct et gratuitement, la plateforme RTCI est la réponse à vos attentes. Basée à Jakarta Ouest, il s’agit d’un réseau de télévision indonésien en clair.

Elle est reconnue pour ses séries télévisées, ses bulletins d’information sur les célébrités, les actualités et ses programmes sportifs. En tant que chaîne télévisée incontournable en Indonésie, RTCI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) ne se contente pas seulement d’offrir un éventail diversifié de divertissement et d’actualités.

Elle se positionne également comme une source privilégiée pour les amateurs de sport, en proposant des compétitions majeures qui suscitent l’enthousiasme des fans. L’un de ses temps forts est la diffusion de la Coupe du Monde de Basketball 2023.

Au-delà de la Coupe du Monde de Basketball 2023, RTCI continue de proposer une programmation sportive variée, couvrant diverses disciplines et compétitions de premier plan. Pour les passionnés de sport, RTCI reste une référence pour rester connectés aux événements sportifs mondiaux tout en vivant des moments palpitants, entourés par la communauté sportive internationale.

De plus, vous pouvez accéder à cette plateforme depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Cependant, il est essentiel de noter que la disponibilité de RTCI peut varier en fonction de votre emplacement géographique.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Si RTCI est votre destination privilégiée pour regarder les matchs en direct, il peut arriver que vous soyez confronté à des restrictions géographiques qui limitent votre accès en dehors de certaines régions. Pour contourner ces restrictions et accéder à la plateforme depuis n’importe où dans le monde, l’utilisation d’un VPN gratuit ou payant est la solution.

Un VPN vous permet de masquer votre emplacement réel en acheminant votre connexion Internet via un serveur distant dans le pays où la plateforme est accessible. Ainsi, en choisissant un serveur dans la région adéquate, vous pourrez profiter de tous les matchs en direct sans contraintes géographiques.

Il suffit de choisir un fournisseur de VPN réputé, de télécharger leur application, de sélectionner un serveur dans le pays de votre choix.

Regarder Coupe du Monde Basket 2023 gratuitement sur France TV

Pour tous les amateurs de divertissement désireux de suivre la Coupe du Monde de Basket Ball 2023 en direct et sans frais, France TV propose la diffusion en direct des matchs. De plus, pour un accès pratique depuis tous vos écrans connectés, vous pouvez passer par Molotov.

Cependant, si vous vous trouvez à l’étranger, il est important de noter que certaines restrictions géographiques pourraient limiter votre accès à la chaîne. Dans ce cas, l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) est recommandée.

Un VPN vous permet de masquer votre emplacement réel en simulant une connexion depuis un pays où la diffusion est autorisée. Ainsi, vous pourrez profiter de la diffusion en direct des matchs de la Coupe du Monde de Basket Ball 2023 où que vous soyez dans le monde.

Ainsi, vous n’aurez pas besoin de souscrire à l’abonnement Molotov Extra pour accéder aux matchs, ce qui rend l’expérience encore plus abordable et accessible pour tous.

Regarder la coupe du monde 2023 gratuitement avec NordVPN

Avec NordVPN, plongez dans l’action de la Coupe du Monde 2023 en direct, où que vous soyez.

Contournez les restrictions géographiques grâce à NordVPN

Les limites géographiques peuvent parfois entraver l’accès au contenu en ligne que vous souhaitez visionner. En utilisant NordVPN, vous pouvez masquer votre emplacement en simulant une connexion depuis un pays autorisé à diffuser la Coupe du Monde en direct. Cela vous permet de transcender ces restrictions et de profiter des matchs en direct, comme si vous y étiez.

Une expérience de visionnage ininterrompue

NordVPN vous assure une expérience de visionnage fluide et ininterrompue. En sélectionnant simplement un serveur VPN dans le pays de diffusion, vous pouvez accéder aux diffusions en direct sans tracas. Vous pourrez ainsi soutenir votre équipe favorite, suivre chaque action et ressentir toute l’émotion du tournoi, le tout depuis le confort de chez vous.

Profitez de l’essai gratuit de 30 Jours

Avec NordVPN vous pouvez tester les performances d’un VPN prémium et vivre pleinement l’expérience de visionnage sans contraintes grâce à l’offre d’essai gratuit de 30 jours. Cela signifie que vous pouvez profiter de la Coupe du Monde 2023 sans dépenser un centime pendant tout un mois.

Rregarder Coupe du Monde Basket 2023 gratuitement : programmation

Voici le calendrier officiel de la compétition :

Premier tour

25 août 2023 :

Groupe A Angola – Italie à 10h00 Philippines – République Dominicaine à 14h00

Groupe E Finlande – Australie à 10h00 Japon – Allemagne à 14h10

Groupe D Mexique – Monténégro à 10h45 Égypte – Lituanie à 14h30

Groupe H Lettonie – Liban à 11h15 Canada – France à 15h30



26 août 2023 :

Groupe B Soudan du Sud – Porto Rico à 10h00 Serbie – Chine à 14h00

Groupe F Cap-Vert – Géorgie à 10h00 Slovénie – Venezuela à 13h30

Groupe C Jordanie – Grèce à 10h45 États-Unis – Nouvelle-Zélande à 14h40

Groupe G Iran – Brésil à 11h45 Espagne – Côte d’Ivoire à 15h30



27 août 2023 :

Groupe A Italie – République Dominicaine à 10h00 Angola – Philippines à 14h00

Groupe E Australie – Allemagne à 10h30 Finlande – Japon à 14h10

Groupe D Monténégro – Égypte à 10h45 Lituanie – Mexique à 14h30

Groupe H Liban – France à 11h45 Lettonie – Canada à 15h30



28 août 2023 :

Groupe B Chine – Porto Rico à 10h00 Soudan du Sud – Serbie à 14h00

Groupe F Géorgie – Slovénie à 10h00 Venezuela – Cap-Vert à 13h30

Groupe C Nouvelle-Zélande – États-Unis à 10h40 Grèce – Jordanie à 14h40

Groupe G Côte d’Ivoire – Iran à 11h45 Brésil – Espagne à 15h30



29 août 2023 :

Groupe E Allemagne – Finlande à 09h30 Australie – Japon à 13h10

Groupe A République Dominicaine – Philippines à 10h00 Italie – Angola à 14h00

Groupe D Égypte – Mexique à 10h45 Monténégro – Lituanie à 14h30

Groupe H Liban – France à 11h45 Lettonie – Canada à 15h30



30 août 2023 :

Groupe B Soudan du Sud – Serbie à 10h00 Chine – Porto Rico à 14h00

Groupe F Géorgie – Slovénie à 10h00 Venezuela – Cap-Vert à 13h30

Groupe C Nouvelle-Zélande – États-Unis à 10h40 Grèce – Jordanie à 14h40

Groupe G Côte d’Ivoire – Brésil à 11h45 Iran – Espagne à 15h30



Deuxième tour

1ᵉʳ septembre de 10 h à 14 h 30

03 septembre de 09 h 30 à 15 h 30



Classification 17

31 août 2023 de 09 h 30 à 15 h 30

de 09 h 30 à 15 h 30 02 septembre 2023 de 09 h 30 à 15 h 30

Quart de finale

05 septembre et 06 septembre à 10 h 45 et 14 h 30

Jeu de qualification 5-8

07 septembre à 10 h 45 et 14 h 30

Demi-finale

08 septembre à 10 h 45 et 14 h 40

7-8

09 septembre à 10 h 45

5-6

09 septembre à 14 h 40

3-4

10 septembre à 10 h 30

1-2

10 septembre à 14 h 40