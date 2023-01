Après des années d’attente, la suite de Black Panther arrive enfin sur les écrans ! Ce blockbuster Marvel promet des scènes explosives et des effets visuels à couper le souffle. Alors, comment regarder Black Panther Wakanda Forever en streaming ? Découvrez nos conseils.

Malgré la tragique perte de son héros Chadwick Boseman, Black Panther Wakanda Forever est considéré comme l’un des plus grands succès de l’année 2022. Réalisé par Ryan Coogler et produit par Kevin Feige, ce nouvel opus nous réserve des scènes intenses et des affrontements spectaculaires. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans les salles de cinéma pour le voir, sachez que ce film est disponible sur le catalogue US de Disney+. On vous explique dans ce guide comment regarder Black Panther Wakanda Forever en streaming.

Comment regarder Black Panther Wakanda Forever en streaming ? Black Panther Wakanda Forever sort le 1er février en tant que nouveauté sur Disney+ dans le monde. Malheureusement, la France n’y aura pas droit en raison de la chronologie des médias. Voici comment débloquer le film : S’abonner à Disney Plus

Télécharger un VPN pour le streaming comme NordVPN

pour le streaming comme NordVPN Mettre le VPN sur les États-Unis

Regarder le film sur Disney Plus à partir du 1er février Essayer NordVPN gratuitement

Black Panther Wakanda Forever : un véritable hommage à Chadwick Boseman

Après le succès de Black Panther en 2018, Marvel avait rapidement annoncé l’arrivée d’un second volet des aventures de T-Challa. Cependant, le décès prématuré de Chadwick Boseman en 2020 a vite mis un frein aux ferveurs de la maison. Pour poursuivre la saga en l’honneur du roi du Wakanda et celui qui l’a incarné sur le petit écran, Marvel a dû repenser intégralement son projet dans lequel l’empreinte de l’acteur phare et de son personnage restera à jamais dans le cœur des fans.

Ainsi, si les fervents adeptes de la MCU ont été particulièrement choqués par la disparition tragique de l’interprète du roi T’Challa, le Wakanda ne pouvait pas non plus échapper à la déflagration déclenchée par la disparition du Black Panther.

La suite de la saga est donc le résultat de la triste union entre la réalité et la fiction qui nous ramène au cœur de ce royaume et de ses habitants partageant leur désemparement avec une sincérité allant bien au-delà du cadre d’un énième film de superhéros. Dans un ultime hommage, on commence par une scène très touchante accompagnée des pleurs de Ramonda et de Shuri qui devront continuer à veiller sur leur royaume au prix de leur vie.

Ce long métrage se concentre sur Wakanda après la mort de T’Challa. Il mettra en vedette Shuri qui prend sa place de souveraine et le redoutable prince de l’océan Namor. L’histoire explore comment le personnage s’adapte à sa nouvelle identité et affronte les défis qui en découlent.

Wakanda Forever ne sera pas disponible Disney Plus en France

Les fans américains de Black Panther peuvent d’ores et déjà se réjouir puisque le deuxième volet de la saga débarquera bientôt sur la plateforme de streaming Disney+. En effet, la date de sortie du long métrage est fixée pour le 1er février 2023, sauf pour la France.

En effet, en raison de la chronologie des médias, les œuvres cinématographiques disponibles sur les sites SVOD ne sont pas les mêmes dans l’Hexagone et à l’étranger.

Ainsi, en vertu de cette réglementation française, Black Panther Wakanda Forever ne sera disponible avant avril 2024.

Combien coûte Disney Plus ?

Disney+ est une plateforme de streaming qui propose un vaste catalogue de films, séries et documentaires. Le prix mensuel est de 8,99 €, le prix annuel est de 69,99 €. Vous pouvez ainsi économiser plus de 15 % en vous abonnant pour 12 mois.

Utiliser un VPN pour regarder Black Panther Wakanda Forever en streaming sans aucune restriction

Bien que Black Panther Wakanda Forever ne soit pas disponible en France, vous avez la possibilité de regarder ce blockbuster sur Disney + US en streaming avec un VPN. Cet outil vous permet de modifier votre adresse IP afin de contourner les restrictions géographiques.

Pour ce faire, le fournisseur met à votre disposition une pléthore de serveurs répartis dans les quatre coins du monde, et notamment aux États-Unis. Ainsi, vous pouvez accéder à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans votre région, n’importe quand, n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Et ce n’est pas tout ! Un VPN de qualité vous propose des serveurs dédiés pour le streaming afin d’éviter toutes les latences et les coupures. Entre autres, grâce à ses serveurs optimisés pour Disney +, NordVPN vous garantit une connexion rapide sans limites de vitesse ou de bande passante pour une expérience de VPN hors du commun. De plus, le service panaméen vous offre une connexion sécurisée ce qui vous permet de naviguer en toute sérénité. Ajoutez à cela des fonctionnalités de sécurité avancées comme l’option kill switch, le split tunneling ou encore l’option double VPN.