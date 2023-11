Comment récupérer une photo supprimée par accident sur votre téléphone

La perte d’une photo ou d’une vidéo chère de votre téléphone peut être angoissante, mais ce n’est pas forcément définitif : nos astuces pour les récupérer.

Des erreurs se produisent : un appui mal placé et vos précieux souvenirs semblent disparaître. Pire encore, parfois vous ne le remarquez pas immédiatement, ce qui conduit à une panique lorsque vous ne pouvez pas retrouver une photo plus tard.

Mais ne perdez pas espoir. Au-delà des sermons habituels sur les sauvegardes, les applications de gestion de photos elles-mêmes offrent souvent des fonctionnalités salvatrices qui peuvent ressusciter les fichiers que vous avez supprimés par inadvertance. Ces fonctions ont leurs limites, mais elles peuvent être très utiles.

Google Photos

Pour les utilisateurs de Google Photos, une action rapide peut annuler une suppression. Accédez à l’onglet Bibliothèque de l’application, appuyez sur Corbeille, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer et confirmez la restauration. Si vous avez agi précipitamment et souhaitez annuler la suppression, appuyez sur le bouton ‘Annuler’ qui apparaît brièvement.

Les éléments restent dans la Corbeille pendant 60 jours s’ils sont sauvegardés, ou 30 jours sinon. Une fois que vous avez vidé la corbeille ou choisi la suppression définitive, la récupération est impossible. Cette fonctionnalité est accessible à la fois sur mobile et via Google Photos sur le web.

Apple Photos

Apple Photos propose une sauvegarde similaire pour récupérer les éléments supprimés du téléphone. Les médias supprimés sur les appareils Apple sont déplacés vers un album « Récemment supprimé », accessible via l’onglet Albums. Après avoir vérifié votre identité, vous pouvez récupérer ou effacer définitivement les éléments de ce dossier.

Ce filet de sécurité reste ouvert pendant 30 jours.

Autres services

Diverses solutions logicielles tierces existent également, prétendant récupérer les photos supprimées par erreur de votre téléphone. Cependant, faites preuve de prudence et évitez de payer à l’avance avant de vérifier leur efficacité. Des programmes comme Stellar Data Recovery ont reçu des retours positifs des utilisateurs et des critiques et pourraient valoir la peine d’être explorés.

Enfin, diversifier votre stratégie de sauvegarde augmente vos chances de récupération. Des services comme Dropbox permettent une période de grâce pour annuler les suppressions — 30 jours pour les utilisateurs standards, 180 jours pour les abonnés premium. L’interface en ligne de Dropbox comprend une section ‘Fichiers supprimés’ où vous pouvez localiser les fichiers que vous souhaitez récupérer.