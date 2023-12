Reacher saison 2 : La photo de Swan à la fin de l’épisode 3 expliquée

Que fait Swan sur cette photo à la fin de l’épisode 3 de Reacher saison 2 ? Comment pourrait-elle influencer la suite de la série ? Les explications ci-dessous. Attention, spoiler en vue !

Avec une saison qui n’a pas été de tout repos, il faut croire que l’épisode 3 de la saison 2 de Reacher ouvre la porte à de nouvelles intrigues ! Que fait Swan sur une photo affichée dans l’entreprise New Age ? Est-ce qu’il fait réellement partie des méchants tout au long de l’histoire ? Les fans de la série supposent qu’il est le mouchard responsable de la mort de ses anciens coéquipiers, mais est-ce que c’est réellement la vérité ?

Cet épisode 3 avait été marqué par l’assassinat en trop de l’un des membres de la 110e unité des Forces Spéciales créée par Jack Reacher. Alors que le groupe décide de se venger, ils vont faire une découverte plus que troublante. En effet, l’enquête que Jack, Neagley, Dixon et O’Donnell ont mené les a conduite à New Age et ils ne seront pas au bout de leur surprise.

Swan en compagnie de Shane Langston, le méchant de la saison 2

Après s’être introduit dans les locaux de New Age, Jack a ramassé tous les dossiers pouvant lui être utiles afin de poursuivre son enquête. En traversant le couloir il tomba accidentellement sur une photo des employés de la société. Outre Shane Langston et d’autres employés, Swan était également dessus. Jack a décidé de la prendre, pensant qu’elle pourra leur être utile afin d’identifier les responsables de la mort de leurs coéquipiers.

Lors de la fin de l’épisode 3 de la saison 2 de Reacher, les téléspectateurs ont pu apprendre que Swan avait un lien avec la société New Age, et pas que. Il était la pièce manquante du puzzle qui faisait que Jack et le reste de l’équipe avaient été pris pour cible. Commence alors une nouvelle intrigue qui tiendra sûrement en haleine le public tout en perçant le mystère sur toute cette histoire.

Est-ce que Swan a réellement trahi la 110e unité des Forces Spéciales ?

Cette question brûle toutes les lèvres… Après la découverte de la photo, Jack, Neagley, O’Donell et Dixon ont appelé Swan mais ce dernier reste injoignable. Ils ont donc décidé de venir chez lui sauf qu’il n’y a aucune trace de leur ancien coéquipier. Ils retrouvent par contre son chien laissé en abondant. Il faut comprendre que leur ex-coéquipier n’aurait jamais fait cela étant donné son amour pour les animaux. Est-ce que Swan est le traitre de cette histoire ? Peut-être qu’il a été le prochain sur la liste de leur traqueur ?

Après la fin cet épisode 3 de la saison 2 de Reacher nous allons bientôt avoir notre confirmation. Par contre, si vous avez lu Bad Luck and Trouble de Lee Child, vous avez sûrement la vérité en main. Cet 11e livre avait inspiré les producteurs de la série pour cette deuxième saison. Dans cet ouvrage, le nom de Swan aurait été blanchi. Le seul souci c’est que comme Franz et les autres, il sera déjà tué avant la découverte de la vérité. Rendez-vous pour la suite sur PrimeVideo !