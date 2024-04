[BON PLAN] – Économisez gros sur le SAMSUNG Galaxy Z Flip5, 200 euros de moins!

Découvrez le Samsung Galaxy Z Flip5, un smartphone révolutionnaire alliant puissance, performance et design innovant. Avec une réduction exceptionnelle et la facilité de paiement en 4 fois sans frais, c'est le moment idéal pour acquérir ce bijou de technologie.

Un smartphone pliable à un tarif jamais vu !

Bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 18% sur le SAMSUNG Galaxy Z Flip5, maintenant disponible à seulement 889,00 euros au lieu de 1089,00 euros. C'est une opportunité à ne pas manquer pour mettre la main sur ce smartphone pliable de haute qualité.

En plus de cette réduction exceptionnelle, on vous propose une facilité de paiement en 4 fois sans frais pour rendre l'achat encore plus accessible. Vous pouvez profiter dès maintenant de toutes les fonctionnalités innovantes de ce smartphone pliable tout en étalant votre paiement sur plusieurs mois.

Le SAMSUNG Galaxy Z Flip5

Le pouvoir de l'innovation dans le creux de votre main

Grâce à son intelligence artificielle avancée, le SAMSUNG Galaxy Z Flip5 vous permet de faire plus avec moins d'efforts. Des recherches en ligne aux traductions en temps réel, ce smartphone révolutionnaire repousse les limites de ce que vous pensiez possible.

Un design pliable pour vous accompagner partout

Avec son design pliable et ultra-compact, le Galaxy Z Flip5 se glisse facilement dans votre poche ou votre sac. Ne vous encombrez plus avec un téléphone encombrant, mais profitez de la portabilité ultime avec ce smartphone.

Des selfies parfaits en un clin d'œil

Connectez votre Galaxy Watch6 et profitez des meilleurs selfies instantanés, même sans ouvrir votre téléphone. Grâce à son écran externe, le Galaxy Z Flip5 vous permet de trouver votre meilleur angle en un clin d'œil.

Personnalisez votre expérience

Exprimez votre style unique en personnalisant l'écran externe de votre Galaxy Z Flip5. Choisissez parmi une variété de widgets, de fonds d'écran vidéo et de cadrans d'horloge pour créer un téléphone qui vous ressemble vraiment.

Des performances de pointe

Doté du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2, le Galaxy Z Flip5 offre des performances incroyables. Profitez de graphismes plus fluides, d'une intelligence artificielle plus rapide et d'une gestion énergétique optimisée pour une expérience utilisateur inégalée.

