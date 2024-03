[BON PLAN] – Libérez votre créativité musicale avec le novation Launchkey 25 MK3

Amateurs de musique et créateurs, saisissez l'opportunité unique d'acquérir le Novation Launchkey 25 MK3 à un prix inédit. Profitez d'une réduction de 22% pour transformer votre maison en un studio d'enregistrement professionnel.

Réduction inattendue sur le clavier maître Launchkey

Plongez dans l'univers de la création musicale avec le Novation Launchkey 25 MK3, désormais accessible à 139,00 euros, au lieu de 179,00 euros. Cette offre exceptionnelle vous ouvre les portes d'une expérience de production enrichie à un coût réduit.

Le Novation Launchkey 25 MK3 est l'outil idéal pour tous les musiciens désirant améliorer leur workflow musical. Avec cette promotion exclusive, équipez-vous du meilleur de la technologie musicale sans compromettre votre budget. Faite vite, cette offre est limitée !

Les aspects distinctifs du novation Launchkey 25 MK3

Une intégration parfaite avec Ableton Live

Découvrez l'harmonie parfaite entre le Launchkey 25 MK3 et Ableton Live. Grâce à une intégration sans faille, prenez le contrôle complet d'Ableton Live. Cet outil simplifie votre processus créatif et vous permet de vous concentrer pleinement sur la musique.

Ne perdez plus jamais une idée avec la capture MIDI

Avec la fonctionnalité Capture MIDI du Launchkey 25 MK3, dites adieu à la frustration de perdre vos idées musicales. Une simple pression sur une touche sauvegarde vos improvisations et riffs. Cela garde le fil de votre créativité toujours vivant.

Exprimez-vous avec sensibilité et dynamisme

Ce clavier maître MIDI est conçu pour les musiciens qui cherchent à insuffler une dimension personnelle et dynamique à leur création musicale. Il vous offre la liberté d'exprimer votre style unique. Avec ses 16 pads et son clavier sensibles à la vélocité, chaque note et accord reflète votre touche personnelle. Ce niveau de contrôle et de sensibilité ouvre de nouvelles voies pour l'expérimentation musicale.

Jouez des accords et des mélodies avec facilité

Révolutionnez votre manière de créer de la musique avec les fonctions d'accords et d'arpégiateur du Launchkey 25 MK3. Jouez des accords complexes d'un seul doigt et explorez des variations infinies avec l'arpégiateur pour enrichir vos compositions.

Une intégration étendue avec les principaux STAN

Au-delà d'Ableton Live, le Launchkey 25 MK3 fonctionne harmonieusement avec une variété de STAN comme Logic, Cubase et Pro Tools. Son adaptabilité vous assure une expérience de création musicale fluide et polyvalente, quelle que soit votre plateforme de choix.

