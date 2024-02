[BON PLAN] – La carte d’acquisition Elgato 4K60 Pro MK.2 est en promotion

Découvrez une nouvelle dimension de l’enregistrement et du streaming avec la carte d’acquisition interne Elgato 4K60 Pro MK.2. Conçue pour les passionnés de jeux vidéo et les créateurs de contenu, cette carte offre une qualité d’image exceptionnelle en 4K60 HDR10, une latence ultra-faible et une compatibilité étendue avec les principales plateformes de diffusion.

Tirez profit d’une offre promotionnelle

Pour une durée limitée, bénéficiez d’une offre exclusive sur la Elgato 4K60 Pro MK.2. Avec une réduction exceptionnelle de 17%, économisez 41 euros sur le prix initial. Cette réduction ramène le prix de 241,80 euros à 199,99 euros. Ne manquez pas cette opportunité unique de mettre la main sur cet équipement de pointe à un prix avantageux.

En plus de cette promotion incroyable, profitez également de modalités de paiement flexibles. Vous pouvez acquérir l’Elgato 4K60 Pro MK.2 en 4 versements sans frais, à seulement 51,15 euros par paiement, frais inclus.

De plus, bénéficiez de la tranquillité d’esprit avec une garantie constructeur de 2 ans. Ce qui assure un investissement sûr et durable dans votre équipement de streaming et d’enregistrement.

Zoom sur l’Elgato 4K60 Pro MK.2

Qualité supérieure pour des contenus époustouflants

Avec l’Elgato 4K60 Pro MK.2, vous entrez dans une toute nouvelle ère de qualité d’image. Enregistrez en 4K60 HDR10 avec un pass-through sans faille. Chaque détail est capturé avec une netteté impeccable. Ce qui fait de vos créations les plus exigeantes une véritable œuvre d’art visuelle.

Affichage instantané

Gagnez en réactivité avec la technologie avancée à ultra-faible latence d’Elgato. Ne manquez jamais un seul instant de vos sessions de jeu, avec un affichage fluide et sans décalage. Vos spectateurs seront captivés par la fluidité et la clarté de vos diffusions.

Plongez-vous dans l’univers du streaming et de l’enregistrement avec facilité grâce à la compatibilité Plug and Play de l’Elgato 4K60 Pro MK.2. Connectez-vous à vos logiciels de diffusion préférés et commencez à créer du contenu de qualité professionnelle en un clin d’œil.

Votre station d’enregistrement haute qualité

Profitez d’un logiciel dédié et performant pour tirer le meilleur parti de votre carte 4K60 Pro MK.2. Avec la technologie sur mesure 4KCU, bénéficiez d’une expérience utilisateur optimisée et de performances maximales pour des streams et des enregistrements impeccables à chaque fois.

La fluidité parfaite de la performance

Avec l’Elgato 4K60 Pro MK.2, la fluidité est au rendez-vous. Profitez de votre configuration à deux PC sans aucun compromis, et enregistrez vos parties en 1080p à 120 Hz avec une précision ultime. Soyez toujours un pas en avant, même dans les moments les plus intenses de vos sessions de jeu.

Découvrez d’autres offres promotionnelles ici.