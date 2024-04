[BON PLAN] – L’ultimate controller FORZA HORIZON 5 en promotion !

Plongez au cœur de l'action avec le Thrustmaster ESWAP XR PRO Controller, conçu spécialement pour les fans de FORZA HORIZON 5 et les utilisateurs de Xbox Series X|S. Vivez une expérience de jeu sans précédent, où chaque détail compte.

Offre exclusive, saisissez votre chance !

Ne manquez pas cette occasion unique de vous offrir le Thrustmaster ESWAP XR PRO à un prix inédit. Avec une réduction de 22%, son prix passe de 199,99€ à seulement 155,99€. L'opportunité parfaite pour upgrader votre setup de jeu à moindre coût.

Pour que cette innovation soit à portée de tous, on vous offre la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Cette facilité de paiement rend l'achat plus accessible. Ce qui vous permet de profiter sans attendre de cette manette exceptionnelle.

La Thrustmaster ESWAP XR PRO FORZA HORIZON 5

Immersion totale avec le module volant

Élevez votre expérience de course avec le module volant intégré. Ce module offre un système de retour au centre et un angle de rotation de 95°. Conçu pour optimiser vos performances dans les virages et drifts, il promet une immersion et une maîtrise totales.

Technologie modulaire avancée

Avec la technologie T-MOD, personnalisez votre expérience en remplaçant les modules de mini-sticks sans aucun outil nécessaire. Cette capacité de remplacement infinie assure que votre manette évolue avec vous, sans jamais perdre en efficacité ou en réactivité.

Précision extrême

Découvrez les nouveaux mini-sticks S5 NXG qui garantissent une durée de vie prolongée de 2,000,000 d'activations. La gestion avancée de la « dead zone » permet une précision inégalée. Ce qui fait de chaque mouvement un atout pour devenir un as du volant.

Réactivité à la vitesse de l'éclair

Bénéficiez de touches mécaniques 64% plus rapides que les touches classiques. Avec une durée de vie étendue à 5,000,000 d'opérations et une distance d'activation réduite à 0.3mm, chaque action devient plus rapide et plus intuitive. Elle vous place toujours un pas devant vos adversaires.

Configuration et personnalisation simplifiées

Le logiciel THRUSTMAPPERX, accessible gratuitement pour les joueurs Xbox et PC, offre une personnalisation poussée de votre manette. Configurez facilement vos réglages essentiels et adaptez votre manette à chaque jeu, pour une expérience optimisée directement depuis le menu Xbox.

Avec le Thrustmaster ESWAP XR PRO Controller, édition FORZA HORIZON 5, l'expérience de jeu atteint de nouveaux sommets. Ne laissez pas passer cette promotion exceptionnelle pour transformer votre façon de jouer. Profitez dès maintenant de cette offre limitée et dominez chaque course avec style et précision.

