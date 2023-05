pCloud : économisez 85 % et ne payez qu’une fois avec Family Lifetime !

À l’ère du numérique, nous produisons chaque jour une quantité astronomique de données. Entre les photos, les vidéos, les documents et les fichiers en tout genre, il est parfois difficile de s’y retrouver et de les gérer efficacement. C’est là qu’intervient pCloud, une solution de stockage en ligne qui vous permet de sauvegarder et de partager vos fichiers en toute sécurité, où que vous soyez. Du 15 au 19 mai, profitez de la promo pCloud jusqu’à – 85 % sur le plan Family Lifetime.

Avec la multiplication des appareils électroniques et la connectivité accrue, la gestion des données est devenue un enjeu majeur dans notre vie quotidienne. Il faut dire que la perte de données, les transferts laborieux d’un appareil à l’autre et les recherches interminables pour retrouver un document égaré peuvent nous faire perdre un temps précieux. Heureusement, des solutions existent, telles que pCloud.

Ce service cloud permet de sauvegarder tous vos documents, photos, vidéos et musiques en ligne et de les accéder à tout moment depuis n’importe où dans le monde, avec une sécurité à toute épreuve. Vous pouvez également partager vos fichiers avec vos proches ou vos collègues en toute sérénité.

Profitez dès maintenant de l’offre exceptionnelle de pCloud! Avec une réduction de -75 % sur le plan Family Lifetime de 2 To, vous pouvez sauvegarder tous vos fichiers pour seulement 399 EUR. Et si vous avez besoin de plus d’espace de stockage, optez pour le plan 10 To à seulement 1049 EUR avec une réduction de -85 %. Offre valable du 15 au 19 mai.

Le stockage en ligne, également connu sous le nom de stockage cloud, est une méthode qui permet de stocker des données sur un serveur distant. Cette solution dématérialisée est de plus en plus populaire, car elle offre une alternative pratique et sécurisée aux clés USB ainsi qu’aux disques durs externes traditionnels.

Elle offre également de nombreux avantages. Entre autres, un service comme pCloud permet d’externaliser le processus de backup des données afin que vos fichiers et contenus soient accessibles à tout moment, quel que soit le support utilisé. De plus, pCloud est compatible avec tous les systèmes d’exploitation MacOS, Windows et Linux. Vous pouvez également utiliser l’application de bureau pCloud Drive pour faciliter la gestion de vos données et élargir le stockage de l’appareil. Les applications mobiles pour Android et iOS disposent également d’une fonction de téléversement automatique qui vous aide à libérer de l’espace sur votre smartphone.

La synchronisation instantanée entre les appareils et les sauvegardes automatiques (pCloud Backup) font également partie des avantages offerts par pCloud. Enfin, le fournisseur de stockage en ligne ajoute des couches supplémentaires de sécurité à son service pour garantir que les données ne sont accessibles qu’à ceux qui sont autorisés à le faire. Vous pourrez aussi profiter de fonctionnalités de cryptage avancées et de protection contre les virus.

Promo pCloud : offrez à votre famille un stockage en ligne à vie avec pCloud Family

Vous cherchez une solution de stockage en ligne sûre et économique pour votre famille ou votre groupe ? Avec la possibilité de partager jusqu’à 2 To ou 10 To entre cinq utilisateurs, pCloud Family est une alternative intéressante pour ceux qui cherchent à synchroniser leurs fichiers et dossiers en toute simplicité. Elle permet à chaque utilisateur de profiter de leur propre compte avec leurs identifiants d’accès.

Avec une interface ergonomique et une gestion intuitive des espaces privés, cette offre à vie est également facile à utiliser et à prendre en main. N’attendez plus ! Profitez de la promo pCloud du 15 au 19 mai et économisez jusqu’à 85 % votre plan Family Lifetime de 2 To ou 10 To.