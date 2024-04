[BON PLAN] – Respirez un air pur avec le Kärcher AF 20 en promotion !

Saisissez le purificateur d'air compact Kärcher AF 20, votre solution idéale pour assainir l'air de votre maison ou vos espaces de travail. Avec cette promotion spéciale, c'est le moment parfait pour investir dans un environnement plus sain à un prix avantageux.

De l'air pur à petit prix, chopez-la avant qu'il ne soit trop tard !

Offert maintenant à seulement 156,51 euros, au lieu de 172,86 euros, le purificateur d'air Kärcher AF 20 représente un investissement judicieux dans la qualité de votre air intérieur et par extension, dans votre santé. Exactement ! C'est le moment idéal pour investir dans un air purifié à un coût abordable.

Profitez de la solution de paiement en quatre fois pour acquérir ce purificateur d'air. Cette option vous permet de diviser le coût total en quatre versements faciles. Cette promotion est une chance inédite de transformer votre maison en un havre de fraîcheur et de pureté.

Un investissement dans votre bien-être

Inclus dans le kit, vous trouverez tout le nécessaire pour une purification efficace de l'air pendant 8 à 12 mois, sans soucis supplémentaires. Faites le choix d'un air plus sain dès aujourd'hui avec le Kärcher AF 20.

Kärcher AF 20, les caractéristiques clés

Une puissance de filtration exceptionnelle

Ce purificateur d'air de marque Kärcher est équipé de deux filtres HEPA 13. Ceci élimine plus de 99,95 % des particules fines, allergènes et agents pathogènes jusqu'à 0,3 μm. Combiné à une cartouche de charbon actif, il neutralise efficacement les mauvaises odeurs. Sa grande capacité de filtration est parfaite pour les pièces jusqu'à 20 m². Cela garantit une atmosphère saine dans votre environnement immédiat.

Intelligence et automatisation

Avec son mode automatique intelligent, le Kärcher AF 20 ajuste automatiquement sa puissance de filtration en fonction de la qualité de l'air détectée. L'écran intégré vous fournit des informations précieuses sur l'état de l'air ambiant. Ce qui vous permet de rester informé et de respirer l'esprit tranquille.

Design compact et silencieux

Conçu pour s'intégrer discrètement dans n'importe quel espace, ce purificateur d'air allie élégance et fonctionnalité. Son faible poids de seulement 2,7 kg et son niveau sonore minimal de 26 dB font de lui l'appareil idéal pour les chambres à coucher, les bureaux de télétravail ou tout espace nécessitant silence et pureté de l'air.

Le purificateur d'air Kärcher AF 20 allie performance, intelligence et design dans un appareil compact qui s'adapte à tous les espaces. Avec cette promotion spéciale, c'est le moment parfait pour prendre soin de votre environnement et de votre santé.

