Purificateurs d’air : Réellement nécessaires ou dépense inutile ?

Si ces appareils se généralisent de plus en plus dans les maisons, les purificateurs d’air sont-ils pour autant nécessaires ? Nous vous aidons à y voir plus clair.

Vous avez beaucoup d’exigences concernant la qualité de l’air que vous respirez à la maison. Votre système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) n’arrive plus à suivre vos besoins en matière d’hygiène. Vous estimez alors que les purificateurs d’air sont nécessaires pour améliorer la qualité de l’air. Rappelons que ces machines ont un coût et il ne faut pas se tromper dans leurs acquisitions.

Les purificateurs d’air, nécessaires dans quelle mesure ?

Le système CVC traditionnel est capable de filtrer beaucoup de particules en suspension dans l’air. Celui-ci capte la poussière, le pollen et d’autres éléments. En revanche, le système peut ne pas suffire pour garder votre air aussi propre que vous ne le souhaitez. C’est là que les purificateurs d’air sont nécessaires et interviennent. Ces appareils secondaires peuvent être disposés partout dans la maison. Ils constituent des unités de nettoyage supplémentaires.

Il existe aujourd’hui une large variété de purificateurs d’air. Quel que soit le modèle, son fonctionnement repose sur le même principe. En revanche, ce sont les fonctionnalités qui changent d’une machine à une autre. Ces appareils aspirent l’air et piègent les particules en suspension dans l’air. Ils distribuent l’air purifié dans votre maison. À noter que ces dispositifs intègrent une combinaison de préfiltres et de filtres HEPA.

Le mécanisme des purificateurs d’air

Les préfiltres ont pour fonction de capter les grosses particules en suspension dans l’air. Celles-ci peuvent être les poils des animaux domestiques. Sachez que vous pouvez les laver une fois qu’ils sont sales. En revanche, vous devez régulièrement remplacer les filtres HEPA. Ces derniers ont pour rôle de piéger les particules fines comme le pollen.

D’autre part, certains modèles utilisent une technologie ionisante. La machine crée des charges électriques pour éliminer les contaminants en suspension dans l’air. Ces purificateurs d’air ne sont pas réellement nécessaires. La technologie que ces modèles utilisent n’est pas encore intégralement fiable. Il est ainsi conseillé de s’en tenir aux versions classiques.

Les purificateurs d’air et leurs effets nécessaires

Les appareils peuvent éliminer une quantité considérable de particules. Les performances varient selon le modèle et selon la marque. Voici une liste exhaustive de ce que les purificateurs peuvent éliminer dans l’atmosphère de votre maison :

Poussière

Pollen

Fumée

Virus

Bactéries

Squames d’animaux

Il ne faut pas oublier que les purificateurs d’air sont des unités secondaires. Leur utilisation ne convient que pour un espace réduit. Les placer dans une pièce plus grande que prévu réduit leur efficacité. L’utilisation de la machine devient du gaspillage dans ce cas de figure.

Nécessaires ou dépense inutile ?

Les purificateurs d’air sont efficaces pour se protéger des squames de vos animaux de compagnie.

Beaucoup de ménages trouvent que les purificateurs d’air sont nécessaires. Ces appareils valent l’investissement. Cela est particulièrement vrai si vous vivez avec quelqu’un avec des allergies saisonnières. Les appareils sont également conseillés si vous avez des animaux de compagnie à fourrure.

D’autre part, l’entretien des machines de purification d’air doit être correct et régulier – notamment le nettoyage des préfiltres et le remplacement des filtres HEPA. Mal entretenir les purificateurs expose à de sérieux risques d’hygiène. Au lieu de purifier, l’appareil pourrait effectivement salir l’air dans votre domicile.