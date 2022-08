Project L : le jeu de baston basé sur League of Legends sera-t-il payant ?

Project L, le jeu de combat de League of Legends, refait parler de lui en dévoilant Illaoi, son prochain champion et sera free-to-play.

Riot Games surfe sur les vagues de l’engouement pour la licence League of Legends en développant l’univers du jeu. Project L fait partie des jeux de cet univers. L’éditeur a enfin consenti à dévoiler quelques informations sur ce mystérieux titre annoncé en 2019.

Illaoi, un nouveau personnage arrive dans le jeu

Illaoi est une prêtresse Kraken qui est déjà apparue au MOBA de Riot en 2015. En termes de jeu de combat, Illaoi sera un « Big Body Juggernaut ». Selon Caroline Montano, la conceptrice du jeu, ce personnage est une femme forte et musclée. Elle attaque avec un énorme totem en utilisant sa propre force au lieu de se cacher derrière les pouvoirs divins ou des capacités magiques.

Illaoi débarque dans le Project L pour y rejoindre cinq autres champions de League of Legends. On cite : Ahri Darius, Ekko, Jinx et Katarina. Quant au dieu d’Illaoi, Nagakabouros, il est un monstre marin tentaculaire. Il renforce les attaques de cette prêtresse tout en lui permettant de voler l’âme de son adversaire.

Project L sera bien free-to-play

Tom Cannon est le directeur principal et producteur exécutif du Project L. Il a annoncé que leur nouveau jeu de combat 2D sera gratuit. La monétisation du jeu n’a pas encore été détaillée. Toutefois, Cannon a précisé que la conception même du jeu respecte le temps et la capacité financière de ses joueurs.

Ce directeur argue également que les joueurs de League of Legends ne seront pas surpris de cette gratuité. Notez que le modèle économique de League of Legends est relativement peu intrusif. En considérant cela, il est fort possible que les joueurs y trouvent leur compte.