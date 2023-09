La première voiture électrique de Xiaomi a une bonne surprise pour les fans d’Apple 

Baptisée « MS11 », la première voiture électrique de Xiaomi prendra en charge Apple CarPlay. On observe actuellement une intégration accrue des technologies et de la connectivité dans le secteur de l’automobile.

Après des années d’attente et de nombreuses spéculations, la nouvelle est enfin confirmée : Xiaomi, le géant chinois de la technologie connu pour ses smartphones, est prêt à défier le marché des voitures électriques avec son « MS11 ». Un nom provisoire, certes, mais déjà capable de susciter un grand intérêt.

La voiture électrique Xiaomi prend en charge l’Apple CarPlay

Depuis quelque temps, les rues chinoises sont le théâtre d’observations d’une voiture électrique portant le logo de Xiaomi, alimentant rumeurs et curiosité. Mais que sait-on vraiment de ce véhicule ? Grâce à SIG, l’organisme de certification qui vérifie la conformité des nouveaux produits avant leur mise sur le marché, nous disposons d’informations claires et certaines.

La MS11 sera équipée du Bluetooth 5.2, de la radio et de l’USB Media. La compatibilité avec Apple CarPlay a toutefois frappé de nombreux observateurs et amateurs de l’industrie. Apple CarPlay représente une technologie permettant de connecter un iPhone à l’écran d’infodivertissement de la voiture. Elle permet de gérer les appels, les messages, les applications et d’autres fonctions du smartphone directement depuis l’écran de la voiture.

Ces fonctions la rendent plus sûre et plus intuitive. Avec CarPlay, l’expérience de conduite devient partie intégrante de l’écosystème Apple. Son interface rappelle l’iOS de l’iPhone et il offre la possibilité d’utiliser l’assistant vocal Siri sans jamais lâcher le volant.

Au cœur de la voiture, une puce Qualcomm

Mais une question se pose : la voiture de Xiaomi ne sera-t-elle compatible qu’avec les iPhone ? Bien que l’organisme de certification n’ait pas explicitement mentionné, difficile d’imaginer que Xiaomi limitera la compatibilité de ses voitures électriques aux appareils d’Apple. Compte tenu de la nature ouverte et polyvalente de l’entreprise, il semble que d’autres compatibilités seront bientôt révélées.

Une autre information intéressante concerne le cœur technologique de la voiture. Elle mentionne la présence d’une puce Qualcomm. Ce détail pourrait en dire long sur le potentiel et les fonctionnalités de la voiture. Sans oublier MIOS, le système d’exploitation sur lequel Xiaomi travaille d’arrache-pied. Prévu pour faire ses débuts sur le Xiaomi MS11, MIOS pourrait ensuite être étendu à l’ensemble de la gamme de produits de l’entreprise. Cela permettrait de créer un écosystème encore plus intégré et homogène.