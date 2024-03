[BON PLAN] – Boostez votre connectivité avec le point d’accès WiFi NETGEAR WAX630E

Découvrez une offre exceptionnelle pour dynamiser votre réseau avec le point d'accès WiFi 6E POE++ NETGEAR WAX630E. Pour une durée limitée, bénéficiez d'une réduction spéciale et de facilités de paiement pour un accès à des performances WiFi de pointe.

À seulement 343,99 euros au lieu de 376,48 euros, TVA incluse, le NETGEAR WAX630E offre des performances inégalées à un prix imbattable. De plus, avec la possibilité de payer en 4 fois, investir dans votre réseau n'a jamais été aussi accessible.

Des performances WiFi de nouvelle génération

Profitez de vitesses ultra-rapides allant jusqu'à 7,8 Gbit/s grâce à la technologie WiFi 6E tri-bande. Avec une nouvelle bande de 6 GHz, vos appareils WiFi 6E bénéficieront d'une vitesse et d'une capacité accrues pour des performances optimales.

Connectivité maximale pour plusieurs appareils

Le point d'accès WiFi 6E POE++ NETGEAR WAX630E prend en charge jusqu'à 456 appareils clients. Il peut offrir une couverture fiable et étendue jusqu'à 200 m². Plus besoin de vous soucier des limites de connectivité, votre réseau peut accueillir tous vos appareils sans compromis sur les performances.

Sécurité de niveau professionnel

Assurez la sécurité de votre réseau avec un maximum de 8 SSID, la sécurité WPA3, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que le réseau VLAN et l'isolation client. Vos données restent protégées et confidentielles, même dans les environnements les plus exigeants.

Connectivité polyvalente

Bénéficiez de ports Ethernet multi-gigabit pour une connectivité optimale. Avec la possibilité de connecter un switch Ethernet jusqu'à 2,5 G, vous pouvez garantir des vitesses de transfert maximales pour tous vos appareils filaires.

Gestion simplifiée

Grâce à l'abonnement gratuit d'un an à NETGEAR Insight, gérez votre réseau à distance depuis n'importe où avec facilité. Installez, configurez et surveillez votre réseau en toute simplicité grâce à l'application NETGEAR Insight, pour une gestion efficace et sans tracas.

Investissez dans le futur de votre réseau avec le point d'accès NETGEAR WAX630E. Profitez dès aujourd'hui de cette offre exclusive pour des performances inégalées, une sécurité renforcée et une gestion simplifiée à distance.

